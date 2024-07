Mulher descobriu a infidelidade de seu ex-namorado por uma sandália

Trata-se de Lupita Villalobos, uma influenciadora que chamou a atenção dos internautas ao mencionar uma anedota sobre seu divórcio que causou surpresa.

ANÚNCIO

Villalobos assegurou que a parte mais complicada de seu processo de divórcio foi evitar seu ex, que buscava uma maneira de se reconciliar com ela.

“Essa é a parte mais difícil do divórcio porque você ama a pessoa, e gostaria que as coisas voltassem a ser como antes, mas não podia, só de pensar nas fotos em que minha amiga o pegou traindo, não conseguia”.

No entanto, o homem disse que estava indo para a praia com sua família para refletir sobre seu relacionamento. No entanto, a mulher ficou muito surpresa ao verificar o Instagram do irmão dele.

“De repente vejo que o irmão dele posta uma foto com o namorado e na foto vejo que estão na praia e consigo ver a casa que tem um mural pintado. Ele não tem mãe, a mãe faleceu. Então era o pai dele e tem dois irmãos. Então era uma foto desse cara com o namorado e ao fundo vejo uma sandália tão simples. Sola de plástico, de plataforma de plástico e com brilhos, é que eu lembro perfeitamente”, afirmou Villalobos.

Ao rever as fotografias e o contexto, percebeu que uma das sandálias pertencia à mulher com quem o tinham enganado.

A criadora de conteúdo adicionou: “Então eu vi uma sandália assim, dei zoom e disse ‘ah, caramba’. Enviei para o irmão dele e ele me disse, ‘talvez o outro irmão tenha levado a namorada dele’ e eu fiquei tipo: a namorada dele tem melhor gosto porque a namorada do outro irmão era muito hippie, nem drogada usaria essa sandália, mas eu sei quem a usa. Fui ao Instagram da fulana procurar a sandália e encontrei, foto de 2014″.

ANÚNCIO

Diante dessa situação, Lupita decidiu intervir e pediu a uma das pessoas que estava em Bahía de Kino para inspecionar a casa vizinha e ver quem estava de férias lá, dizendo:

“Vou procurar no Instagram por localização, então aparecem as histórias em tempo real, e comecei a ver as histórias das pessoas em Bahía de Kino, aparece uma garota aleatória que aparece em suas histórias e o mural de Kino ao longe. Vou para o Airbnb e começo a procurar a casa e encontro a casa. Vou para o Google Maps e começo a rastrear o endereço para ver como era a casa e ver os arredores, encontro uma casa que estava ao lado e também estava disponível para alugar, a qual percebi imediatamente que tinha câmeras de vigilância”.

Da mesma forma, Villalobos disse: “Estou voltando para o Instagram para falar com essa garota: olha, esta é a situação, temos duas opções, eu te pago 1000 pesos se você for e filmar as pessoas que estão naquela casa e se preferencialmente você for para a casa que tem câmeras para dizer que te roubaram um iPhone e ver se podem te dar as filmagens de vigilância daquela hora até aquela hora”.

Finalmente, a mulher concordou, então Lupita teve provas suficientes para confrontar seu ex-parceiro e sua família, pois considerava que eles estavam sendo condescendentes com seu divórcio e sua situação.