VÍDEO: Idosa de 92 anos foge de um asilo escalando uma cerca de mais de 2 metros

Uma mulher de 92 anos escapou de uma casa de repouso na província de Shandong, na China, escalando uma cerca de mais de dois metros. A fuga levou apenas 20 segundos.

O vídeo se tornou viral nas redes sociais, onde os usuários ficaram surpresos com as habilidades atléticas da idosa. O diretor da residência indicou que a residente sofre de Alzheimer grave e esqueceu onde estava.

A mulher foi encontrada nas proximidades da residência por funcionários do centro, depois de ser capturada pelas câmeras de segurança que registraram a fuga.

A seguir, o vídeo:

Sobre o vídeo

O clipe tem cerca de 20 segundos de duração. No vídeo, é possível ver a idosa de mais de 90 anos escalando com a agilidade de uma pessoa jovem o que parece ser uma porta.

Coloque os pés no selo e depois as mãos na superfície grossa. Em seguida, passe uma perna apoiando-a no selo do outro lado, depois cruze a outra, e assim como subiu, consiga descer.

No final do clipe, por alguns segundos, pode-se vê-la correndo lentamente como se estivesse escapando.

A idosa conseguiu escapar habilmente de um lar de idosos na China, escalando o portão principal, que tinha 3 metros de altura, e escapou em apenas 22 segundos. Ela foi trazida de volta mais tarde e foi informada de que tinha Alzheimer, então ela se esqueceu de onde estava, conforme relatado por @THE_GLOBE_N.