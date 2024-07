Quanto custou o casamento milionário na Índia? Foi o mais caro de toda a história

Há dois dias, os meios de comunicação e as redes sociais estão fervendo com as imagens do opulento casamento entre o filho mais novo do magnata indiano Mukesh Ambani, Anant Ambani, e a também milionária herdeira Radhika Merchant. As celebrações têm um custo estimado entre US$ 320 e 600 milhões e terminaram neste domingo, 14 de julho.

ANÚNCIO

O anfitrião Mukesh Ambani, a décima primeira pessoa mais rica do mundo à frente do gigante Reliance Industries e com um patrimônio de US$ 123,7 bilhões segundo a Forbes, atrai quase tanta atenção quanto os noivos ou os luxuosos trajes dos convidados.

O filho mais novo do empresário anunciou seu noivado com a descendente do empresário indiano Viren Merchant em 2022.

Nos últimos seis meses, as famílias têm celebrado uma série de eventos, cada um mais luxuoso que o anterior, incluindo o fretamento de um cruzeiro pelo Mediterrâneo para 1.200 pessoas e apresentações privadas de Rihanna e Justin Bieber.

As celebrações atingiram o seu auge na noite de sexta-feira, com uma cerimônia em que os noivos deram sete voltas ao redor de um fogo sagrado, e que contou com a presença de estrelas do cinema indiano como Ranveer Singh e celebridades como Kim Kardashian, incluindo Mark Zuckerberg e o ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson.

Casamento de Radhika Merchant e Anant Ambani (Foto: AP / Instagram Luis Fonsi)

As festividades continuaram no sábado, com uma cerimônia de bênção do casal, e terminarão neste domingo. O homem mais rico da Ásia herdou um império industrial em 2002 das mãos de seu pai, Dhirubhai Ambani.

A história do patriarca é, afirmou o autor britânico James Crabtree em seu livro ‘The Billionaire Raj’ (2018), a mais célebre de todas as de ‘pobreza a riqueza’: Dhiurbhai passou de trabalhar em um posto de gasolina para fundar um verdadeiro império.

ANÚNCIO

O que fazem os empresários famosos?

O que se tornaria na Reliance Industries nasceu na década de 1950 como um negócio dedicado à importação de poliéster e especiarias.

A partir daí, a Reliance se tornou um gigante que abrange desde o setor petrolífero até o têxtil, e a fortuna pessoal de Mukesh não parou de crescer desde então, apesar da empresa fundada por seu pai ter sido dividida entre ele e seu irmão Anil Ambani em uma disputa muito divulgada.