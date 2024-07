Incrível! A Red Bull apresenta seu primeiro supercarro inspirado na F1

A Red Bull não apenas impressiona com seus carros no mundo do automobilismo, mas desta vez o fez com seu supercarro RB17 projetado pelo engenheiro da Fórmula 1 Adrian Newey, apresentado no Festival de Velocidade de Goodwood 2024.

ANÚNCIO

A apresentação revela o projeto que foi anunciado publicamente em 2022, como sucessor do RB16 que levou Max Verstappen ao seu primeiro campeonato na temporada de 2021. Esta versão será o primeiro carro com características semelhantes a um Formula 1 disponível para uso pelos seus proprietários.

Em entrevista com a Motorsport, Adrian Newey declarou que o RB17 poderia competir um dia em Le Mans, no WEC e na categoria LMH do Campeonato Mundial de Resistência. Ele se comprometeu a concluir o projeto antes de sua saída da Red Bull em março de 2025.

Uma experiência feita para os amantes da F1

O Red Bull RB17 foi projetado para uso pessoal em vias públicas, com um chassi semelhante ao dos modelos da categoria máxima e um design aerodinâmico comparável, além de características automotivas avançadas.

A principal mudança está em seu motor: um V10 de 4,5 litros que incorpora um motor elétrico, gerando assim 1200 cv e atingindo velocidades superiores a 350 km/h. Este carro se destaca por seu design aerodinâmico aprimorado e um peso de apenas 900 kg, tornando-o comparável a um carro de Fórmula 1.

A experiência oferecida por este supercarro projetado por Adrian Newey foi pensada para ser uma experiência única na pista para seus proprietários. Com um custo de 6,5 milhões de dólares (aproximadamente 115.077 milhões de pesos), cada veículo incluirá um curso personalizado ministrado por um piloto profissional.

O Red Bull RB17 estará disponível em uma produção limitada de apenas 50 unidades, todas as quais já têm comprador. Cada unidade será personalizada de acordo com as especificações individuais dos clientes, desde a cor da pintura até os materiais dos assentos, adaptando-se às suas preferências tanto no interior quanto no exterior.