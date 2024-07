Como ele chegou lá? Homem fica preso entre os vagões do metrô no México

Vídeo: Homem fica preso entre dois vagões do Metrô na estação Coyuya da Linha 8

México- Através das redes sociais, foi divulgado um vídeo captado pelos usuários do Sistema de Transporte Coletivo (STC) Metro, no qual um homem ficou preso entre dois vagões na estação Coyuya da Linha 8. Devido a esse incidente, foi necessário cortar a energia e parar a passagem do trem, o que causou atrasos e aglomerações. Felizmente, o indivíduo já foi resgatado.

Como ficou preso entre os vagões do metrô?

Conforme os primeiros relatórios, aparentemente, quando o trem parou, o homem entrou no espaço entre os trens, pois pretendia se jogar na frente do trem. No entanto, essa informação foi posteriormente contradita pelo comunicado oficial do Metro nas redes sociais. Segundo o STC, o homem caiu acidentalmente na área dos trilhos.

O sujeito foi detectado pelos usuários e pelos elementos de segurança do Metro da Cidade do México (CDMX). A rápida intervenção dos presentes permitiu que a situação não escalasse para maiores consequências.

No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o homem aterrorizado entre os dois vagões do metrô, segurando-se na estrutura sem dizer uma única palavra. Pouco depois, agentes da Secretaria de Segurança Cidadã (SSC) o resgataram, puxando-o para colocá-lo em segurança. Após ser liberado de sua perigosa posição, o homem foi colocado no chão da plataforma, onde recebeu a atenção necessária.

As autoridades do Metro da Cidade do México informaram que a circulação dos trens é contínua na Linha 8, após realizar um corte de energia e manobras para resgatar a pessoa.

O STC recomendou aos usuários respeitar a linha amarela de segurança e em nenhuma circunstância descer para as vias, para proteger a segurança dos passageiros.

A divulgação deste vídeo nas redes sociais gerou diferentes reações entre os internautas, que expressaram sua preocupação com a segurança nos transportes públicos e a necessidade de implementar medidas preventivas para evitar que incidentes semelhantes ocorram no futuro.