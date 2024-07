Aos 85 anos, Manoel realiza sonho de infância com pastelaria

Manoel Holanda, aos 85 anos, realizou um antigo sonho de infância ao abrir uma pastelaria que também serve caldo de cana geladinho. Embora já fosse um empreendedor de sucesso, tendo fundado o Maraponga Mart Moda em Fortaleza, ele sentia que algo ainda faltava em sua vida.

ANÚNCIO

Desde jovem, Manoel tinha um carinho especial pela pastelaria Leão do Sul, uma das mais tradicionais de Fortaleza, fundada em 1926. As memórias de frequentar a pastelaria o inspiraram a desejar algo semelhante para si. Ele sempre manteve essa vontade em mente, mesmo enquanto construía sua carreira e negócios no setor de moda.

A oportunidade para realizar seu sonho surgiu durante uma reforma na praça de alimentação do Maraponga. Aproveitando o momento, Manoel adquiriu os equipamentos necessários e montou a pastelaria que tanto desejava, chamada “Pastel do Manoelzinho”. A decisão não foi fácil, pois inicialmente sua família não apoiava a ideia, acreditando que, aos 85 anos, Manoel deveria descansar.

Sua esposa, Mana Holanda, também fundadora do Maraponga, relutava em aceitar a nova empreitada. No entanto, ao perceber a determinação de Manoel e seu desejo profundo de ver o sonho realizado, ela decidiu apoiá-lo. “Ele me disse que ia parar no hospital se não conseguisse abrir. Não consegue ficar parado. Então, se ele quer, deixa ele vender. Entre discutir e ser feliz, eu prefiro ser feliz”, contou ela.

A emocionante inauguração

No dia da inauguração, Manoel chegou às 6h da manhã, tomado por uma emoção que ele comparou à da abertura do Maraponga em 1990. Com uma energia invejável, ele expressou sua felicidade em ver seu novo negócio de pé, destacando o prazer que sente em construir, fazer as coisas acontecerem e gerar empregos.

A pastelaria “Pastel do Manoelzinho” emprega seis funcionários e oferece cinco sabores de pastel: chocolate, frango, carne, queijo e misto. Mesmo com a idade avançada, Manoel gerencia a pastelaria todos os dias, das 8h às 16h, mostrando que seu espírito empreendedor e a paixão pelo trabalho continuam fortes.

Fonte: O Povo