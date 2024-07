Cuidado ao apostar na Seleção da Colômbia: clarividente previu fraude na final da Copa América

A equipa liderada por Néstor Lorenzo tem 50 milhões de almas entusiasmadas com o título da Copa América, o que, se concretizado, seria o segundo título da ‘tricolor’ em sua história ao enfrentar a campeã do mundo, Argentina. A esperança de muitos fãs se transferiu para as casas de apostas, por isso um reconhecido clarividente decidiu fazer um aviso preocupante para os apostadores.

A Seleção da Colômbia não teve vida fácil no campeonato que está sendo realizado nos Estados Unidos, pois teve que enfrentar o Brasil, eliminado nas quartas de final pelos ‘charruas’.

Diante da superioridade da 'sele' nos últimos encontros com o Uruguai, muitos cidadãos têm depositado sua fé e economias em apostas, mas um vidente reconhecido pediu que tenham cautela, pois, de acordo com sua previsão, pode haver fraude nesta competição.

"A Colômbia vai surpreender, mas a maior surpresa virá da Argentina. (...) Alguns vão gritar fraude, alguns vão chamar de vendidos e alguns vão ficar muito bravos. Mas a surpresa menos esperada virá da Argentina, minha amada Colômbia está começando bem, minha Colômbia vai erguer a bandeira bem alta", expressou o homem conhecido no TikTok como o 'Treinador Clarividente', que se tornou viral várias vezes por suas ações em temas como a busca pelos irmãos Mucutuy e o cachorro Wilson.