Mulher teme fim de casamento ao fazer descoberta chocante na gaveta do marido

Uma mulher manifestou sua preocupação no Mumsnet, revelando ter feito uma descoberta chocante na gaveta de seu marido. No fórum online, ela explicou a razão de preocupar o andamento de seu casamento depois do achado. O caso foi trazido no Daily Star.

ANÚNCIO

“Por que ele colocaria na gaveta quando sabe que eu guardei a roupa para lavar e provavelmente poderia encontrá-los?”, perguntou a mulher na rede social.

O item encontrado se tratava de uma caixa de preservativos, No entanto, o casal não usava há anos.

“Vou falar com ele, mas preciso colocar minha cabeça no lugar. Existe alguma razão inocente para ele tê-los?”, desconfiou. Em seguida, as usuárias da rede social incentivaram uma investigação.

“Você está em um relacionamento sem sexo”, disse uma mulher. “Seu parceiro comprou preservativos recentemente. Seu parceiro está em um relacionamento sexual em outro lugar. Não há literalmente nenhuma outra razão para eles.”

“Não parece nada inocente. Se por algum motivo houver uma explicação razoável (não tenho certeza do que poderia ser!), então talvez seja hora de abordar a falta de intimidade e outros problemas. Não é uma maneira legal de existir em um relacionamento, para nenhum de vocês”, comentou outra usuária.

Outra internauta registrou nos comentários: “Acho que estaria calculando o valor da casa e, de modo geral, sendo prática sobre como organizar as coisas no caso de me tornar uma mulher solteira.”

ANÚNCIO

Leia mais:

Uma quarta internauta sugeriu: “Imagino que a única exceção seria se você tivesse um filho adolescente e ele estivesse planejando dar os filhos a ele, mas não quisesse lhe contar, caso você desaprovasse.”

Pensando na possibilidade do comentário da quarta internauta fazer sentido, a autora do texto respondeu: “Temos um filho adolescente. Ele não tem interesse em relacionamentos, até onde eu posso ver. Não consigo ver meu marido tendo essas conversas com ele, mas posso estar errada. Se esse é o motivo, estou me perguntando por que escondê-las e não me contar.”

Desdobramento da descoberta

Após um tempo, a mulher atualizou a postagem, compartilhando o desdobramento do caso:

“Hora de tirar minha cabeça da areia”, escreveu. “Eu esperava que isso fosse inocente. Obviamente, falarei com ele para dar a ele uma chance de se explicar. Mas queria me preparar para quaisquer desculpas também. Tão triste.”

“O que mais dói é que eu dei várias chances para ele ir embora nos últimos anos, já que ele se desligou totalmente e se distanciou de mim. Mas ele disse que não tem mais ninguém e que não queria ir embora”, finalizou o texto.