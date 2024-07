Carona solidária: Motoqueiro do iFood ajuda idosa que perdeu o ônibus

Um entregador do iFood protagonizou um gesto de extrema gentileza em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, ao oferecer carona a uma idosa que perdeu o ônibus. O episódio, registrado em vídeo, mostrou o momento em que o ônibus não parou para a idosa, que tentou em vão alcançar a condução. Ao perceber a situação, o entregador ajustou a bolsa de entrega e ofereceu uma carona em sua moto, ação que rapidamente se tornou viral.

Repercussão nas redes sociais

A cidade de Pinhais, com pouco mais de 200 mil habitantes, dos quais 10% têm mais de 60 anos, testemunhou um exemplo de empatia e solidariedade. O vídeo da ação foi compartilhado pelo portal Pinhais Jovem Notícias e gerou uma onda de reações nas redes sociais. Muitos internautas elogiaram o gesto do entregador, destacando sua empatia e prontidão em ajudar.

“Empatia do motoqueiro”, comentou uma internauta, enquanto outra sugeriu uma homenagem: “Isso é um herói! Medalha pra ele”. Outros também destacaram a habilidade da idosa em subir rapidamente na moto. “Lindos! Ele por ser tão gentil. Ela por ter tanta habilidade para subir na moto”, disse uma usuária.

Críticas ao descaso

O motorista do ônibus também foi alvo de críticas. Muitos internautas consideraram a atitude do motorista como desrespeitosa e negligente. “O ônibus estava perto dela. Poderia ter esperado mais um pouquinho. Ela até tentou correr. Nessa idade, muitos não têm força para correr e também é um perigo para cair. Mais paciência com os idosos e gestantes”, afirmou uma jovem. Outra foi mais crítica: “A empresa de ônibus deveria orientar melhor os motoristas. Um dia pode ser um familiar do motorista que precisa de ajuda, e aí?”.

Independentemente das críticas ao motorista, o gesto do entregador se destacou como um exemplo de bondade. A identidade do motociclista não foi revelada, mas seu ato de generosidade ganhou aplausos e reconhecimento.