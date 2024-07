Restaurante oferece jantar de cortesia após confusão com preço de vinho

Uma simples saída entre amigos em Salvador se transformou em uma história que viralizou nas redes sociais. Thalyta Emily, arquiteta e uma das protagonistas da situação, compartilhou um vídeo no TikTok que rapidamente ganhou milhões de visualizações. O que era para ser um almoço tranquilo resultou em uma conta astronômica devido a um mal-entendido com o preço do vinho.

A confusão com o vinho

Os dois casais de amigos foram a um restaurante no fim de semana e, ao escolherem o vinho, entenderam que a garrafa custava R$ 165,00. No entanto, ao receber a conta, perceberam que o valor correto era R$ 1.650,00 por garrafa. Pediram duas garrafas, resultando em uma conta total de R$ 4.512,09. As reações dos amigos variaram de pânico a desespero, mas, com bom humor, decidiram fazer piada da situação.

Thalyta Emily, que compartilhou o vídeo nas redes sociais, explicou que todos trabalharam juntos para pagar a conta, pois ninguém no grupo era herdeiro de fortunas. O incidente ocorreu no restaurante Mistura, em Salvador, e logo chamou a atenção do público. As imagens das reações dos amigos viralizaram, acumulando mais de 5 milhões de visualizações.

Jantar de cortesia

No dia seguinte, o restaurante Mistura entrou em contato com Thalyta e seus amigos, oferecendo um jantar de cortesia para os dois casais. Ela confirmou que haverá uma segunda parte do vídeo, onde todos vão desfrutar de um drink feliz e compartilhar os perrengues que passaram devido ao incidente.

O vinho em questão, Pêra-Manca, é produzido pela adega Cartuxa em Portugal e é conhecido por sua alta qualidade e exclusividade, o que justifica seu alto preço. Especialistas afirmam que fatores como o método de produção, o tempo de envelhecimento e a exclusividade contribuem para o valor elevado desses vinhos.

Após o ocorrido, os amigos começaram a lembrar de detalhes engraçados do dia e transformaram a experiência em uma anedota memorável. Thalyta também aproveitou a oportunidade para promover seu trabalho como arquiteta nas redes sociais, brincando que precisa fazer muitos projetos para pagar a conta.