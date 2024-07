Ação rápida de mulher salva idosa de perder R$ 200 mil para golpistas

Uma mulher agiu rapidamente para evitar que uma idosa perdesse mais de R$ 200 mil para golpistas. A vítima, inocente, foi enganada por homens que se passaram por funcionários de banco e a instruíram a fazer um depósito em um caixa eletrônico. A idosa foi abordada várias vezes por telefone, onde os criminosos pediam para ela ir a uma agência bancária e depositar o dinheiro.

ANÚNCIO

Sua sorte foi que Myndi Jordan, que estava abastecendo seu carro próximo ao local, ouviu a conversa que estava no viva-voz. Percebendo o nervosismo da idosa e o fato de ela estar com uma grande quantia de dinheiro, Myndi imediatamente suspeitou da situação e chamou a polícia.

Ela desconfiou das vozes masculinas com forte sotaque estrangeiro que davam ordens à idosa, inclusive pedindo reconhecimento facial. A heroína permaneceu no local até a chegada do policial James Stewart, certificando-se de que a idosa estava segura.

O incidente aconteceu em uma loja de conveniência ao lado de um posto de combustível em White Settlement, Texas, EUA. Myndi teve um pressentimento de que algo estava errado e que a idosa estava em perigo, não hesitando em acionar a polícia. A identidade da idosa não foi divulgada.

Myndi relatou: “Notei uma senhora idosa colocando milhares de dólares na máquina de criptomoeda. As pessoas no telefone pareciam estrangeiras e estavam fazendo reconhecimento facial para garantir que ela estava colocando o dinheiro na máquina.”

Ação Rápida Salva Idosa

Imagens da câmera de segurança da loja capturaram toda a movimentação. O policial James Stewart comentou que a sorte foi que a idosa não chegou a apertar o botão de enviar, o que teria resultado na perda do dinheiro.

ANÚNCIO

O sargento afirmou: “Ela não apertou o botão de enviar. Se tivesse feito isso, o dinheiro teria sumido.” Ele expressou sua indignação não só como policial, mas como ser humano diante da tentativa de golpe.

Com a intervenção rápida de Myndi e o suporte do policial, a tentativa dos golpistas foi frustrada, e a idosa manteve seus US$ 40 mil, aproximadamente R$ 200 mil.

A idosa, que mora em um lar para idosos, foi instruída pelos golpistas a se dirigir ao caixa eletrônico mais próximo para fazer o depósito. Durante a semana, os golpistas ligaram várias vezes, ameaçando e instruindo a idosa a enviar o dinheiro. Eles até providenciaram um Uber para levá-la ao banco.

Graças à ação decisiva de Myndi, a idosa foi salva de perder uma quantia significativa para os golpistas.