Vídeo: homem coloca fogo em si mesmo tentar incendiar centro comercial no Canadá

Um homem acabou colocando fogo em sua própria perna ao tentar incendiar um centro comercial de Richmond, cidade da província de Colúmbia Britânica, no Canadá.

O caso ocorreu em 24 de abril, mas só foi divulgado pela Polícia Montada Real do Canadá em 3 de julho.

De acordo com as autoridades, dois homens de máscara quebraram a janela do centro comercial e atiraram o objeto em chamas. Contudo, é possível notar que, após uma pequena explosão, um dos criminosos sai correndo com a calça pegando fogo.

Ao tentar apagar as chamas, a máscara de um dos bandidos cai. Segundo a polícia, o suspeito é um homem branco, loiro e entre 40 e 50 anos de idade. Apesar do ocorrido, os criminosos conseguiram fugir.

Assista ao vídeo:

