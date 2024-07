Briga em massa durante passeio em famoso resort

Durante o último feriado em Barranquilla, uma violenta briga estourou no famoso balneário de Solinilla, localizado em Salgar, Puerto Colombia, Atlántico. O que começou como uma discussão menor entre famílias desfrutando do dia de praia rapidamente se transformou em um confronto de socos e pontapés, causando caos e preocupação entre os demais visitantes.

Um vídeo do incidente mostra um homem tentando sem sucesso bater em outra pessoa, acabando no chão, e uma mulher que também foi atingida no meio da briga. As autoridades intervieram para controlar a situação e, felizmente, não foram relatados feridos graves. No entanto, não se descarta que o comportamento violento dos envolvidos estivesse influenciado pelo consumo de bebidas alcoólicas.

Este incidente destaca a urgente necessidade de promover a tolerância e respeito entre os visitantes da praia para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro. Aqui está o momento da briga.

As autoridades em Barranquilla afirmam que os homicídios na cidade diminuíram

Em Barranquilla, os homicídios diminuíram 24% em junho de 2024 em comparação com o mesmo mês do ano anterior, registrando o nível mais baixo do ano com 26 casos frente a 43 em janeiro. Além disso, durante junho, houve uma redução significativa em outros crimes: 12 mortes a menos em roubos, 10 a menos em brigas e 57% das vítimas de homicídio tinham antecedentes criminais. Essas conquistas são atribuídas a estratégias de prevenção, presença policial em 58 pontos estratégicos e investigações que resultaram em 100 prisões por homicídio e três prisões dos 19 mais procurados.

No que diz respeito à extorsão, as denúncias aumentaram 19%, com 43% mais resultados positivos, incluindo 176 prisões, 96% das quais resultaram em medidas de segurança. O roubo a pessoas, que havia aumentado 16%, diminuiu para 8% em junho. Outros roubos também mostraram reduções: 22% em residências, 9% em estabelecimentos comerciais, 27% em veículos automotores e 24% em motocicletas, bem como uma redução de 11% em roubos com armas de fogo devido à prisão de 1044 pessoas por porte ilegal e à apreensão de 951 armas.

A cooperação com o Ministério Público aumentou em 23% as prisões por mandado judicial e em 13% os mandados de busca e apreensão.

Em Soledad, todos os crimes foram reduzidos no primeiro semestre de 2024. Os homicídios diminuíram 35%, com uma redução de 20% em junho. Os roubos a pessoas caíram 29% e os roubos com arma de fogo 11%. O roubo a comércio caiu 83%, o roubo a residências 25% e o roubo de veículos 56%, de acordo com um balanço compartilhado pela Polícia Metropolitana de Barranquilla.