Mulher pede bolo da Hello Kitty e o terrível resultado se torna viral: “Que medo!”

Uma mulher de Monterrey expôs uma suposta empreendedora de quem comprou um bolo de aniversário, que ela havia pedido para ser do personagem Hello Kitty para uma celebração. No entanto, o produto não atendeu às expectativas, então ela levou suas reclamações para as redes sociais, mas tudo fazia parte de uma brincadeira entre dois amigos, que rapidamente se tornaram virais.

ANÚNCIO

A história se tornou viral através do Facebook e provocou dezenas de reações, mas também causou confusão em algumas pessoas com o personagem, pois parecia um porco, um demônio ou até mesmo o boneco Chucky. Até mesmo o próprio Freddy Krueger.

Kenia detalhou que a confeiteira cobrou 300 pesos pelo bolo que encomendou, o que ela descreveu como "serviço péssimo", já que era apenas a cabeça do personagem, que nem se parecia, além de que os acessórios que tinha eram assustadores, de acordo com as informações fornecidas pelo site web Milenio.

Na imagem, é possível ver que o bolo simula ter a forma do rosto do personagem Hello Kitty, e embora as cores possam ser idênticas, há algumas técnicas diferentes que poderiam ter sido usadas para evitar que fosse confundido com outros personagens de terror.

A jovem adicionou o característico laço vermelho, mas também várias linhas em todo o rosto, bem como alguns dentes falsos de silicone, o que surpreendeu muitos, pois nunca tinham visto algo semelhante.

Por sua vez, para simular o bigode do gato, ele adicionou 6 linhas que parecem ser chocolates partidos ao meio. No entanto, algumas pessoas afirmam que ele poderia ter usado outro tipo de decoração.

"Não comprem bolos da Fernanda, ela me cobrou 300 pesos por um bolo de aniversário da Hello Kitty, péssimo serviço, não recomendo, me ajudem a compartilhar", pode-se ler na publicação.

Internautas reagem

“Não brinca, era de terror ou o quê? Nem eu deixaria assim tão horrível e nem sei fazer”, “que bolo feio, dá até medo”, “espero que seja uma piada”, “talvez tenha ficado assim por causa do calor”, “que medo, agora vou sonhar com esse bolo”.