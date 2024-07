Mulher foi assassinada no dia do seu aniversário: o agressor era seu parceiro

Retirada do corpo

Num ato inaceitável, uma mulher foi assassinada após a celebração de seu aniversário em Bogotá, na Colômbia. Trata-se de Janeth Adriana Miranda, que morava em um apartamento no terceiro andar de um prédio, e estava comemorando seu aniversário quando começou uma discussão com seu parceiro, que é o suposto assassino.

ANÚNCIO

Parece que a mulher que morava no mesmo lugar há mais de dez anos tentou não brigar com o homem, quando, de repente, ele puxou uma faca e a atacou sem dizer mais nada, causando ferimentos graves que a levaram à morte.

De acordo com informações fornecidas pelos vizinhos, Janeth Adriana Miranda era uma mulher muito trabalhadora e mãe. Por sua vez, o suposto assassino fugiu do local.

As autoridades chegaram ao apartamento para realizar a remoção do corpo e estão conduzindo as investigações para localizar o homem.