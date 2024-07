Jovem se despede de seu irmão com vídeo emocionante

O TikTok se transformou, em muito pouco tempo, na aplicação favorita de muitos jovens em todo o mundo. Alguns usuários acessam este site para descansar um pouco, mas a permanência neste local se transforma em horas; talvez por isso, os internautas usam suas contas pessoais para colocar mensagens um pouco pessoais, como Jack fez para se despedir de seu irmão.

No clipe, com apenas 14 segundos, o ente querido colocou a seguinte mensagem: "Lá vem o Bruno falar da ex dele de novo", e depois colocou uma gravação em que se vê um caixão branco com duas pessoas ao lado chorando e colocando outro texto: "Te escutaria a vida toda, irmão".

Uma despedida mais do que necessária

Jack encerrou a despedida com a seguinte descrição: "Sinto sua falta como nunca, irmãozinho". De acordo com alguns especialistas em psicologia e tanatologia: "Os rituais de despedida são uma ferramenta que ajudam as pessoas a elaborar seu luto, de forma a facilitar a transição do sofrimento, raiva e negação para uma emoção muito resiliente e muito necessária, que é a tristeza".

Eles também explicam que "Esses rituais facilitam um espaço social para expressar e validar nossas emoções, lembrar de sua vida e do impacto que teve na nossa, podendo lembrar de histórias compartilhadas por colegas de trabalho, familiares e amigos”.

Até agora, a gravação dos eventos tem mais de quatro milhões de reproduções no site chinês, onde se podem ler comentários como “Por que estão chorando se quando contamos a eles, só zombam. (nunca mais contei aos meus amigos como me sentia)”, “Eu esperando que seja uma piada. Sinto muito Bruno, às vezes nos falta Vida”, “Sinto sua falta todos os dias Guille, me perdoe por não te ouvir com mais atenção quando você me contava o quão cansado estava de tudo” ou “estou aqui para ouvir quem quiser falar sobre o ex e dar conselhos, nenhum a mais...”.