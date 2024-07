Um campeão à venda: o preço dos Celtics poderia superar os US$5 bilhões

Wyc Grousbeck, o principal acionista do Boston Celtics, exibiu o troféu Larry O'Brien como campeões da NBA da temporada 2023-2024 no desfile de celebração realizado em 21 de junho na cidade de Massachusetts

A menos de um mês de se consagrarem como os novos campeões e os mais vitoriosos da história da National Basketball Association (NBA), mais uma vez os Boston Celtics estão na boca de todos os fãs de basquete estadunidense e, sem dúvida, do esporte mundial, ao anunciar nesta segunda-feira, 1º de julho, que seus proprietários tomaram a decisão definitiva de colocar a franquia à venda.

ANÚNCIO

É do conhecimento público que os preços dos times da melhor liga de basquete do mundo estão entre os mais altos de todas as disciplinas esportivas globais, no entanto, na última década, houve uma tendência de aumento nos valores, como o exemplo do Phoenix Suns, equipe adquirida em fevereiro de 2023 pelo empresário Mat Ishbaia, pelo valor de US$4 bilhões.

Os Celtics, sendo um dos clubes mais populares da NBA, além de terem 18 campeonatos para superar seu arqui-rival, o Los Angeles Lakers, e também contarem com uma base sólida de jogadores entre experiência e juventude que lhes permitirá manter-se na elite esportiva, pelo menos nos próximos 5 anos, fazem com que seu custo possa superar os números econômicos atuais e estabeleçam um precedente histórico monetário.

Boston Celtics, os capeões vigentes da NBA Adam Glanzman/Getty Images) (Adam Glanzman/Getty Images)

Mais de US$5 bilhões

Wycliffe “Wyc” Grousbeck e Steve Pagliuca são os criadores do grupo Boston Basketball Partners L.L.C, que em 2002 compraram a equipe da capital do Estado de Massachusetts por 360 milhões de dólares. Durante seu mandato, a glória foi alcançada em duas ocasiões: em 2008 contra os Lakers e agora em 2024, ao derrotar os Dallas Mavericks de Luka Doncic.

De acordo com o New York Times, o valor esperado para adquirir os Celtics varia entre 4,7 bilhões e um pouco mais de US$5 bilhões.

Sobre os detalhes, foi divulgado que a venda seria realizada ao longo de 4 anos e em 2 partes: o primeiro pagamento no início de 2025 e a segunda parte em 2028. Um detalhe fundamental: Grousbeck continuará como proprietário até que o pagamento total seja concluído.