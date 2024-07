Tiktoker revela que é difícil encontrar um parceiro por ser muito bonita

Numa live do TikTok, a criadora de conteúdo, Michelle Peint, revelou que tem a “maldição de ser bonita” e é por isso que tem dificuldade em encontrar um parceiro, porque todos os homens que se aproximam dela são “muito tímidos”.

A influenciadora é do Chile e mencionou que sempre é a pessoa que se aproxima dos rapazes e dá o primeiro passo, porque ninguém tomou a iniciativa de ter uma conversa ou um encontro.

Ele contou que um dia confrontou um jovem e ele disse: "Olhe para mim e olhe para você. Você parece superinatingível". Peint reagiu surpresa e então entendeu o motivo pelo qual as pessoas não se aproximam dela.

Diante disso, ela negou receber pedidos de encontros todos os dias. "Vários me dizem: 'você deve ter muitos encontros'. Literalmente, a única pessoa com quem falo mais é com minha mãe no WhatsApp", afirmou a criadora de conteúdo.

"Quando um homem se aproxima de mim, geralmente é muito tímido ou parece estar nervoso falando comigo. Além disso, eles sempre me dizem que sou muito bonita, mas a verdade é que não sou", acrescentou.

O vídeo acumula mais de 1,7 milhões de curtidas e no final deixou uma reflexão final: “Quero chamar a atenção de todos esses rapazes. Se você vê uma garota bonita, gosta dela, se interessa, não se iniba, peça o Instagram, o número, escreva para ela e ela vai tomar a decisão”.

Michelle Peint assegurou que o mais importante é tentar. Além disso, ela expressou “não se deixem levar pelas aparências”.