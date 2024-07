Uma chamada aos mortos: será aberto um neurocemitério em Moscou

Mikhail esboçou a ideia de um cemitério neuronal há 10 anos, quando ainda estava estudando para programador na universidade. Posteriormente, ele começou a trabalhar com redes neurais e se perguntou se a tecnologia moderna poderia ser usada para criar um avatar completo de uma pessoa falecida para ‘comunicar’ com ela.

O programador abordou representantes do setor de serviços rituais em busca de recursos para o desenvolvimento. Oleg Shelyagov, presidente do conselho de administração da holding Ritual.ru, mostrou interesse. Foi assinado um acordo, segundo o qual o projeto piloto do neurocemitério digital será lançado em Moscou em novembro deste ano.

Como vai funcionar

Conforme explicou Mikhail, na lápide será colocado um código QR especial, após o qual uma pessoa irá inserir uma senha e terá acesso à página personalizada do falecido.

- Na página inicial haverá um perfil da pessoa: sua biografia, foto (como em uma rede social). “Isso já existe, e agora, acredito, algumas empresas o fazem por 10.000 rublos. Na verdade, estamos desenvolvendo essa ideia”, explica o desenvolvedor. “Haverá três formas de interagir com o avatar digital do falecido: mensagens de texto, chamada de áudio e chamada de vídeo.

A rede neural ajudará a criar uma imitação de voz, com base em uma gravação da voz do falecido, e o vídeo será criado com a ajuda da tecnologia ‘deepfake’, colocando o rosto da foto enviada em um modelo 3D. Para treinar a rede neural a se comunicar, serão carregados dados e eventos-chave a partir de pesquisas preenchidas pelos entes queridos da pessoa falecida.

Questões éticas

Tudo soa como ficção científica, mas será que faria mais mal do que bem? Por exemplo, uma pessoa de luto tem um avatar digital do falecido, mas será capaz de ‘deixá-lo ir’?

"O objetivo do nosso serviço é preservar a memória da pessoa e da sua vida tal como a recordava. Isto ajudará a transmitir aos nossos netos e bisnetos a história de como vivíamos agora e então, não através de livros de história e dados áridos, mas através do prisma da perceção de uma pessoa concreta", afirma Mikhail. "Além disso, é importante lembrar que um avatar digital tem uma funcionalidade limitada. É apenas um armazém de memórias, que não substituirá nem a comunicação ao vivo nem a própria pessoa."

O desenvolvedor dá o seguinte exemplo: imagina que teu pai morre e não mantiveste contato com ele durante muitos anos. Muitas pessoas nessa situação se culpam por não terem pedido desculpas.

"Com esta tecnologia, você poderá 'entrar em contato' com ele e receber seu perdão. Acredito que isso também é uma espécie de consolo", opina Marcinyuk.

O próprio Mikhail gostaria de’”reviver’ seu tataravô Karl Blazheevich através de seu projeto. No entanto, isso é dificultado pela falta de informações sobre o ancestral.

"Claro, eu gostaria de saber que tipo de pessoa ele era", afirma Mikhail.

A notícia do neurocemitério já está circulando na internet. Muitos, a julgar pelos comentários, receberam a ideia de forma negativa.

"Tenho a sensação de que as pessoas ainda não estão preparadas para isso. Agora tenho uma atitude filosófica em relação à negatividade, para mim a tecnologia não é o mal", diz o desenvolvedor.

Quanto custará um ‘lugar’ em um neurocemitério?

O desejo de criar um avatar digital de um familiar ou amigo falecido custará uma fortuna. O plano de negócios ainda está sendo discutido, mas Mikhail afirma que a nova tecnologia custará aos interessados cerca de um milhão de rublos (um pouco mais de 11 mil dólares). Esta quantia inclui o design do túmulo, sua manutenção, a coleta e digitalização de dados sobre o falecido e todo o trabalho envolvido na criação de um avatar digital.

“Mikhail diz: ‘Agora percebo que isso é muito caro. Espero que com o tempo a tecnologia, como qualquer outra, se desenvolva e se torne mais acessível. Muitas pessoas pensam que é uma espécie de satanismo, mas na realidade é apenas um desejo de apoiar os valores tradicionais, de preservar a memória dos antepassados’, conclui Mikhail Martsinyuk, fundador da empresa Dragon Code.”