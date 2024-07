Vídeo ‘Que foi, mulher?’ viraliza e ajuda menino a conquistar cirurgia necessária

Eduardo Santos Lima, conhecido como Duduzinho, de apenas 4 anos, viralizou nas redes sociais com um vídeo engraçado onde pergunta à prima, “Que foi, mulher? Que bicho te mordeu?”. O vídeo, que rapidamente alcançou mais de 29 milhões de visualizações, trouxe atenção para a condição de saúde do menino, que necessita de uma cirurgia urgente.

Duduzinho sofre com o crescimento excessivo das amígdalas e adenoides, dificultando sua respiração, sono e alimentação. A mãe, Eliete Pinto dos Santos, contou sobre as dificuldades enfrentadas pelo filho, incluindo a perda de peso e noites sem dormir, cuidando do menino nos braços. Graças à visibilidade do vídeo, foi possível arrecadar mais de R$ 36 mil por meio de vaquinhas online, superando a meta inicial de R$ 10 mil.

A luta pela saúde

A cirurgia de Duduzinho está marcada para o dia 23 de julho em um hospital de Fortaleza. Os exames pré-operatórios foram doados pelo hospital, e o dinheiro arrecadado cobrirá os custos do procedimento e do pós-operatório. O médico responsável, Murillo Paura Peres Filho, explicou que a recuperação incluirá um dia de internação e até 30 dias sem esforço físico, além de uma dieta líquida e pastosa para evitar dores de garganta.

A família de Eduardo vive em uma casa simples de taipa com os pais e quatro irmãos, dependendo da agricultura e do auxílio do Bolsa Família. Eliete, afastada do trabalho devido ao nascimento de gêmeos, expressou uma mistura de ansiedade e felicidade com a aproximação da cirurgia.

O sucesso da campanha de arrecadação reflete o poder das redes sociais em mobilizar recursos e apoio para causas urgentes. Apesar das dificuldades, a mãe de Duduzinho se mantém esperançosa, acreditando que a cirurgia trará uma significativa melhoria na qualidade de vida do filho.

A condição médica

As adenoides, parte do sistema imunológico, às vezes crescem excessivamente em crianças, causando obstruções respiratórias, roncos e infecções de ouvido. Fabrizio Romano, presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, destacou que a hipertrofia de adenoide pode levar a várias complicações se não tratada, incluindo alterações nos dentes e no desenvolvimento facial.

Isabela H. Schettini, otorrinolaringologista, enfatizou a importância da respiração nasal no desenvolvimento facial adequado de uma criança. O tratamento de Duduzinho é essencial para evitar essas complicações e promover um crescimento saudável.

Fonte: Pais e Filhos