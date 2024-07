Um raio caiu nele e ele disse que sobreviveu graças a uma sensação paranormal

O caso ocorreu em Utah, Estados Unidos, em 27 de junho de 2024. No condado de Sevier, Jacob Johnson, de 18 anos, teve uma experiência que nunca esquecerá pelo resto de sua vida. Um raio caiu perto dele e de 49 jovens de uma igreja, desencadeando uma série de eventos que surpreenderam a todos.

“Começamos a caminhar e começou a cair uma forte nevasca. Lembro-me de ter pensado: ‘isso é um pouco assustador’”, revelou Jacob Johnson ao meio de comunicação KSLTV. Apesar dos trovões que ressoavam ao seu redor, eles não pararam e continuaram o caminho. Foi então que a tragédia aconteceu.

"Lembro-me de sentir como se tivesse sido atingido por um taco de beisebol na cabeça. Caí no chão e perdi a consciência. Estive entrando e saindo da consciência pouco depois", contou.

Ele foi atingido por um raio e disse que sobreviveu graças a sensações paranormais Slavica / Getty Images (Slavica/Getty Images)

Este incidente deixou sete jovens hospitalizados, sendo Jacob um dos mais afetados. Após recuperar a consciência, o jovem refletiu sobre sua vida e sua religião. “Pensei: ‘Este é o meu fim? Eu morri?’”, disse ele sobre suas reflexões passageiras.

Apesar de sua experiência impactante, ele saiu do hospital com uma leve concussão cerebral, de acordo com relatórios de meios de comunicação internacionais.

"Minha fé foi o que me ajudou a seguir em frente. Quando temos fé em nosso Deus, podemos superar qualquer adversidade", afirmou Johnson à KSLTV. Da mesma forma, os outros jovens foram liberados sem ferimentos que ameacem suas vidas.

“Houve uma intervenção divina nisso, porque não há como me deixarem inconsciente no chão e no dia seguinte estar perfeitamente bem”, concluiu.