Idosos oficializam união em casa de repouso após décadas juntos

Juntos há três décadas, Keith e Sue, moradores de uma casa de repouso em North Devon, no Reino Unido, sempre desejaram oficializar a união. Com a saúde de Keith fragilizada pelo câncer de próstata, a equipe do local decidiu agir rapidamente para transformar esse sonho em realidade.

Os funcionários da casa de repouso organizaram todos os detalhes para o grande dia: bolo decorado, trajes elegantes e convidados. A enfermeira Avril Brock, ao saber do desejo dos idosos, tomou a iniciativa de coordenar a celebração com a ajuda da Equipe de Arrecadação de Fundos da instituição.

Preparativos para a cerimônia

A festa foi planejada com muito carinho. Avril Brock explicou ao Devon Live que, ao ouvir sobre o desejo de Sue e Keith, a equipe se uniu para tornar o casamento possível. Eles conseguiram belos enfeites, um deslumbrante bolo de casamento e criaram um dia inesquecível para todos.

A celebração contou com a presença de amigos e familiares, que se emocionaram ao ver o sonho do casal se concretizar. As cores escolhidas para a decoração foram branco e azul, as favoritas dos noivos. Sue optou por uma blusa especial e um elegante blazer, enquanto Keith vestiu um tradicional terno.

Um sonho realizado

Para a equipe da casa de repouso, realizar sonhos dos residentes é uma prioridade. Avril destacou: “Se há algo que nossos pacientes querem fazer com seus entes queridos no tempo que têm, sempre tentamos fazer um esforço extra para que isso aconteça”. A união de Keith e Sue simboliza o amor que perdura, mesmo diante das adversidades.

A festa foi um sucesso, celebrando não apenas o amor entre os noivos, mas também a dedicação e a empatia da equipe da casa de repouso. Keith e Sue mostraram que nunca é tarde para realizar sonhos e que o amor pode florescer em qualquer fase da vida.

Fonte: DevonLive