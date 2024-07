Resgate inusitado! Homem passa três dias preso em bueiro

Um resgate inusitado foi realizado nas ruas de León, Guanajuato no Méxicop, depois que um homem ficou preso em um bueiro. O incidente, que foi gravado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, rapidamente se tornou viral, gerando diversas reações entre os usuários, pois este incidente, que parecia saído de um filme, causou risos em muitos, que o compararam com personagens conhecidos por viverem em bueiros.

Como o homem chegou ao bueiro em León?

O usuário do TikTok @jorgerocha2833 compartilhou uma série de vídeos documentando a descoberta e resgate do indivíduo preso na colheita nas ruas da colônia El Cortijo de León.

No primeiro vídeo viral, o homem gritava do esgoto, respondendo às perguntas das pessoas que o estavam ajudando. Ele explicou que tinha entrado por um lado de um rio próximo e depois não conseguiu voltar. "Eu entrei pelo lado do rio, quando estava aqui embaixo não consegui mais voltar", disse a pessoa do bueiro.

No segundo vídeo, pode-se ver o ralo destampado e o sujeito ao fundo, visivelmente consternado, enquanto elementos de segurança estão presentes. Alguém pergunta se ele pode sair por conta própria, enquanto algumas pessoas riem. “Antônio! Você consegue ou não, padrinho?”, perguntou um dos presentes.

Ele é comparado nas redes sociais com personagens das Tartarugas Ninja e de E o Vento Levou

O homem, identificado como Antonio, foi resgatado por agentes de segurança depois que sua localização foi alertada por pessoas que ouviram seus gritos de socorro vindos do esgoto. Nos vídeos compartilhados no TikTok, o homem parece consternado.

De acordo com o meio local Los Noticieristas, um homem que trabalhava em um local em frente a um bueiro ouviu os gritos de socorro e imediatamente pediu ajuda às autoridades. Antonio expressou seu medo de que o esgoto inundasse devido às fortes chuvas recentes. Depois de ser resgatado, Antonio foi avaliado por paramédicos, que confirmaram que ele não apresentava lesões físicas.

O incidente se tornou um fenômeno viral, gerando diversas reações nas redes sociais e fazendo muitos lembrarem de cenas de filmes e desenhos animados, comparando Antonio com personagens como as Tartarugas Ninja ou o vagabundo do filme ‘E o Vento Levou’, até comentários lamentando a situação.