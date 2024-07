A verdadeira razão pela qual Cristiano Ronaldo chorou depois de falhar o pênalti

Nos minutos adicionais das oitavas de final da Eurocopa, entre Portugal e Eslovênia, uma imagem partiu os corações dos fãs de Cristiano Ronaldo. O português teve a oportunidade de marcar a partir da marca de pênalti, mas Jan Oblak se vingou de um episódio que remontava à final da Champions League de 2016.

O português foi para o banco chorar e receber o apoio de seus colegas. Suas lágrimas demonstraram que a mentalidade do 'Bicho' não inclui a palavra fracasso em seu vocabulário.

Cristiano Ronaldo chorou nas oitavas de final da Eurocopa Getty images (Justin Setterfield/Getty Images)

No entanto, o motivo de seu choro ia além de errar seu primeiro gol na atual Euro, desembocava em um fator que poderia sentenciar sua carreira aos seus já 39 anos.

Palavras de CR7

"Tenho que rever o pênalti, não sei se chutei bem ou mal, durante o ano não errei nenhuma vez e no momento em que mais precisava, Oblak defendeu", disse CR7 em suas declarações após a classificação ser concretizada.

"Aqueles que falham também são aqueles que tentam. Obviamente é frustrante quando não marcamos. Mas eu já esqueci disso, porque o resultado final foi positivo e isso é o mais importante. Às vezes é difícil marcar um pênalti, mas este ano perdi duas vezes nos pênaltis, hoje ganhei, o futebol às vezes precisa ser justo e hoje foi", continuou.

Além disso, suas palavras finais demonstraram por que era importante marcar para ele. "Esta é, sem dúvida, a minha última Eurocopa. Mas não estou emocionado por isso. Estou comovido com tudo o que o futebol significa: o entusiasmo que tenho pelo jogo, o entusiasmo por ver meus seguidores, minha família, o carinho que as pessoas têm por mim".

Sendo a sua última Eurocopa, CR7 quer deixar uma boa imagem com a seleção do seu coração, por isso não quer falhar com os seus fãs em momentos decisivos, como neste jogo tão disputado.

Em resumo, o “Comandante” quer deixar de vestir as cores de Portugal fazendo história ao conquistar sua segunda Eurocopa. Nada menos do que isso satisfará o ‘Bicho’, que talvez derrame novas lágrimas no restante da competição.