Tragédia na Índia: tumulto deixa pelo menos 105 mortos e o número pode aumentar

Pelo menos 105 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas devido a uma debandada em um evento religioso no norte da Índia, disseram as autoridades na terça-feira, acrescentando que entre os mortos havia muitas mulheres e crianças, e que o número poderia aumentar.

Os participantes correram para sair da tenda improvisada após um evento com a figura hindu Bhole Baba, relataram meios de comunicação locais. Eles citaram as autoridades, que disseram que o calor e a falta de ar no local podem ter sido um fator. Em um vídeo feito após o incidente, é possível ver que a estrutura parece ter desabado. Várias mulheres choravam pelos mortos.

O oficial de polícia do estado de Uttar Pradesh, Shalabh Mathur, confirmou a morte de 105 pessoas, enquanto 84 outras ficaram feridas e foram levadas para hospitais.

Como ocorreu o incidente?

As debandadas mortais são relativamente comuns durante os festivais religiosos indianos, que reúnem grandes multidões em espaços pequenos com poucas medidas de segurança.

O oficial de polícia Rajeesh Singh disse que provavelmente ocorreu superlotação no evento, realizado em uma vila do distrito de Hathras, em Uttar Pradesh, a cerca de 350 quilômetros a sudoeste de Lucknow, a capital do estado.

Relatórios iniciais indicam que mais de 15.000 pessoas se reuniram no evento, que tinha autorização para receber apenas 5.000.

"As pessoas começaram a cair umas sobre as outras, umas sobre as outras. As pessoas que foram esmagadas, morreram. As pessoas que estavam lá as retiraram." — A testemunha Shakuntala Devi disse à agência de notícias Press Trust of India.

Os corpos foram transportados para hospitais e necrotérios em caminhões e veículos privados, disse o funcionário do governo Matadin Saroj.

Narendra Modi fala após a tragédia

O primeiro-ministro Narendra Modi expressou suas condolências às famílias dos falecidos e disse que o governo federal estava trabalhando com as autoridades estaduais para garantir que os feridos recebessem ajuda.

O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, descreveu a debandada como “extremamente triste e angustiante” em uma postagem na rede social X. Ele disse que as autoridades já estão investigando a causa.

Histórico de tumultos

Em 2013, peregrinos que visitavam um templo em uma festividade hindu popular no estado de Madhya Pradesh, no centro do país, morreram atropelados por outros participantes que fugiam com medo de que uma ponte pudesse desabar. Pelo menos 115 pessoas foram esmagadas ou morreram no rio.

Em 2011, mais de 100 devotos hindus morreram esmagados durante uma festividade religiosa realizada no estado de Kerala, no sul do país.