Mulher queima presente que sua mãe mandou à neta e envia fotos das cinzas a ela

Uma mulher revelou ter colocado fogo em algumas roupas de presente que sua mãe teria mandado à neta, de 1 ano. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/pippen587.

“O raciocínio é basicamente este: desde que me lembro, fui forçada a aceitar presentes que nunca quis. Nunca me perguntam o que quero e minha mãe claramente não tem ideia. Nessa ocasião, ela comprou roupas sem ver minha filha há meses e não procurou informações”, iniciou o texto na rede social.

“Ela não tem ideia de que tamanho de roupa comprar ou de quais cores minha filha gosta. Este é um padrão antigo e resultou em eu ficar chateada por um motivo ou outro, basicamente por qualquer coisa que ela me dê”, continuou.

Tensão instaurada na família

De acordo com a autora do relato, ela teria pressionado sua mãe para falar com ela antes de comprar qualquer coisa. No entanto, acredita não ter recebido a devida importância em relação à solicitação. Na rede social, disse não permitir a repetição de suas atitudes com os netos, queimou os presentes e enviou as fotos das cinzas.

“Como exemplo de episódios anteriores, ela discutiu comigo por uma hora para que eu fosse ao [restaurante] Red Loster no meu aniversário quando eu era adolescente, apesar de eu odiar frutos do mar e não querer ir. Acabei cedendo e chorei no prato enquanto ela nem mencionou o fato de eu estar chorando”, desabafou.

“Tudo isso aconteceu porque ela tinha um vale-presente antigo e queria usá-lo. Sempre que isso acontece, ela fala sobre como sou ingrata e como ela estava apenas tentando fazer algo por mim e geralmente me culpa até que finalmente aceito o “presente” apenas para encerrar o encontro. Se falar com mais alguém sobre isso, afirma não entender por que estou com raiva”, finalizou o relato.

