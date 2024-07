Motorista abandonou o ônibus, no Chile, após reclamações dos passageiros por excesso de velocidade

Um incidente que causou surpresa e irritação entre os passageiros, um motorista da linha 510 do transporte público da Região de Valparaíso abandonou o ônibus depois que os passageiros reclamaram dele por dirigir em excesso de velocidade. O incidente ocorreu na tarde da última sexta-feira na área de Bellavista da cidade portuária e foi registrado em um vídeo que está circulando nas redes.

De acordo com o veículo local Valparaíso Informa, os passageiros do ônibus começaram a notar uma condução imprudente e excesso de velocidade por parte do motorista, levando vários deles a expressar sua preocupação e desconforto.

A situação escalou quando um jovem decidiu confrontar o motorista, exigindo que reduzisse a velocidade e dirigisse de forma mais prudente para garantir a segurança de todos os ocupantes do veículo.

Reação do motorista

Longe de se acalmar diante das reclamações, o motorista reagiu de forma agressiva. Num momento de tensão, decidiu sair do veículo, deixando os passageiros dentro do ônibus, abandonados e sem um motorista ao volante. Esse ato causou surpresa e raiva entre os passageiros, que não podiam acreditar no que estava acontecendo.

Após vários minutos de incerteza e após chamadas insistentes dos passageiros, o motorista finalmente decidiu voltar ao veículo. No entanto, em vez de se acalmar, o conflito se intensificou. O jovem que inicialmente o confrontou exigiu a devolução do dinheiro da passagem, o que desencadeou uma briga. Ambos quase chegaram às vias de fato enquanto outros passageiros tentavam intervir para parar a confrontação.

A atitude agressiva do motorista e sua imprudência ao volante levaram vários passageiros a decidirem descer do veículo, buscando outras alternativas de transporte mais seguras.

O incidente gerou um chamado de atenção às autoridades de transporte e à empresa responsável pela linha 510 para que sejam tomadas medidas e seja realizada uma investigação minuciosa sobre a conduta do motorista envolvido.

Verifique o registro aqui: