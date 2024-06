Sinal divino? Vestido de noiva pega fogo durante o casamento: veja o que aconteceu

No TikTok, um vídeo publicado por uma artista conhecida como Bailey ArtStudios se tornou viral, onde ela mostrou um momento angustiante que viveu durante o seu trabalho, quando o vestido de uma noiva pegou fogo no meio do casamento.

ANÚNCIO

A artista foi contratada para fazer um retrato a óleo do casal no dia do seu casamento. Por isso, a pintora gravou um vídeo para capturar todos os detalhes do momento mais especial de suas vidas, mas percebeu que os convidados estavam um pouco tensos.

Nesse momento, ele percebeu que a cauda do vestido da noiva estava pegando fogo. "Eu estava filmando isso para ter conteúdo para o meu 'Timelapse' da pintura e então corri para pegar um jarro de água quando as chamas não se apagavam. Eu literalmente tremi por uma hora".

Nos comentários, a garota explicou que o fogo pode ter se originado porque havia velas acesas no chão e estavam sendo lançados confetes de papel altamente inflamável. Isso pode ter causado o pequeno incêndio e caído sobre o vestido da noiva.

"Meu vestido e meu véu estavam em chamas"

A recém-casada se identificou como Lupe Quijano, disse à revista Newsweek que percebeu o que estava acontecendo quando viu a expressão de sua melhor amiga. "Olhei para trás e vi minha amiga correndo em minha direção e então percebi que meu vestido e meu véu estavam pegando fogo".

No entanto, a noiva conseguiu manter a calma porque entre seus convidados estavam sete militares e um bombeiro, então havia pessoas suficientes que poderiam lidar com a emergência. "Eu confiava naqueles que estavam ao meu redor".

"O irônico é que eu tinha acabado de fazer meus votos, que incluíam uma linha sobre o fogo", que dizia o seguinte: "Prometo te amar até que apague meu fogo." Segundos depois foi quando o incêndio começou", explicou Lupe Quijano.

O vestido e o véu ficaram danificados, mas felizmente ninguém sofreu ferimentos ou queimaduras. “Lembro de ouvir minha sogra caminhando atrás de mim dizendo: ‘Eu tirei o véu, você está bem. Está tudo bem, não aconteceu nada. Continue caminhando’”.