A curiosa ligação que o futebol chileno tem com John Lennon através de um lendário gol de Jorge Robledo

O desenvolvimento da Copa América e da Eurocopa nos mostra que o futebol é um esporte que une as massas. Fãs de todos os países se reúnem nos estádios, pubs ou salas de estar para desfrutar dos jogos de suas seleções. Nessas partidas, surgem conversas em que muitos recorrem a dados, estatísticas e curiosidades do chamado Esporte Rei, com o objetivo de se entreter com essa atividade saudável.

É por isso que no FayerWayer viemos presentear-lhes com uma curiosidade que nem todos conhecem. Os protagonistas destas histórias têm um vínculo que, quando descobrirem, ficarão surpreendidos. John Lennon, icônico membro da famosa banda The Beatles, está ligado ao futebol chileno através de um jogador nascido em Iquique, o lendário Jorge Robledo.

Jorge Robledo é uma das figuras que tornam o Chile um país com uma ampla cultura futebolística. Assim como Iván Zamorano ou Marcelo Salas, o atacante de Iquique balançou as redes nos campos de futebol da Europa.

George, como era conhecido no Velho Continente, jogou pelo Newcastle inglês por cinco temporadas. Em 146 partidas, marcou 82 gols, mas o mais importante foi o da final da FA Cup contra o Arsenal, no icônico estádio de Wembley.

O encontro que significou a quarta FA Cup para as "urracas" foi decidido com um placar de 1-0 aos 84 minutos, graças ao gol do chileno Jorge Robledo. Tenham em mente a importância deste título para o Newcastle, que em seus 132 anos de história tem apenas seis desses títulos.

Aquele quarto troféu que Jorge Robledo os ajudou a conquistar tem uma história especial, pois a fotografia do gol, que apareceu na capa de todos os jornais britânicos da época, foi desenhada por um então John Lennon de 11 anos.

Jorge Robledo

O pequeno menino britânico viu um dos jornais e desenhou todos os membros da fotografia, informação que ninguém sabia até que o próprio John Lennon colocou esse desenho na capa de seu único álbum solo, ‘Walls and Bridges’.

Desenho do John Lennon

Desenho do gol de John Lennon e Robledo pelo Newcastle

Quem notou essa particularidade foi o escritor chileno Néstor Flores, que ao realizar um trabalho para escrever um livro sobre Jorge Robledo, se deparou com o curioso episódio que estabelece uma ligação entre o atacante de Iquique e a lenda dos Beatles.