Inusitado! Uma adolescente com paralisia foi operada de um tumor que não tinha

Pela segunda vez em Cuenca no Equador, foi denunciado um novo caso de negligência médica no Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga, do Instituto Equatoriano de Segurança Social (IESS). Trata-se de uma adolescente com paralisia cerebral que teria sido operada por um tumor no ovário que ela não possuía.

A jovem de 16 anos foi diagnosticada com um tumor de 8 centímetros e, portanto, foi submetida a uma cirurgia laparoscópica. Segundo informações do Teleamazonas, sua mãe, María Eugenia Arias, os médicos haviam dito que não havia outra alternativa senão a cirurgia.

A jovem foi operada em 28 de maio passado. E após a intervenção, os médicos não encontraram nada. No entanto, ela continua com infecção no trato urinário e no hospital não conseguiram resolver o problema, disse a mãe. Ela mencionou que decidiram procurar instituições privadas.

A criança tem paralisia cerebral e os exames foram realizados no Hospital Materno Infantil do IESS. Além disso, a mãe questionou o médico sobre novos exames e ecografias antes da cirurgia.

A mãe não descarta avançar com um processo legal contra o hospital. A adolescente está estável no momento e continua o tratamento em clínicas privadas.

Por sua vez, o gerente do Hospital, Hector Martínez, espera receber a denúncia respectiva, uma vez que não conhece o caso. Mas adiantou que formará comitês e procederá como na denúncia anterior (quando operaram uma menina na perna errada no mesmo hospital).