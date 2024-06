Idosa é atacada por matilha na rua: ocorreu no México

Cães mordem uma idosa na rua, no México

As redes sociais se tornaram, graças a seu imediatismo, um espaço utilizado para compartilhar fatos noticiosos. Apesar de alguns sites impedirem a divulgação de imagens ou vídeos explícitos, os usuários encontram maneiras de burlar esses pontos e fazer com que a notícia chegue a todos os lugares, como está acontecendo com o vídeo em que se vê como uma matilha atacou uma mulher idosa.

Em pouco mais de um minuto de duração do vídeo, é possível ver como a pessoa envolvida estava caminhando pela rua, mas de repente, ela foi alcançada por quatro cães, que a morderam várias vezes. Apesar da pessoa afetada gritar por ajuda, ninguém se aproximou para socorrê-la.

