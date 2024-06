Homem pagou os estudos da esposa, mas agora ela quer deixá-lo porque ele é garçom

Esta é a situação. Um homem pagou os estudos de sua esposa e, quando ela se formou, ela o deixou. A história foi revelada pela própria mulher, desencadeando uma onda de reações no TikTok.

O generoso homem trabalha como garçom em um restaurante e, graças a este emprego, conseguiu pagar os estudos de sua amada, juntando as gorjetas e seu salário.

Apesar de todo o esforço, a jovem que já saiu da universidade argumentou que não quis continuar com o marido, pois considera que ele não conseguiu progredir nesse tempo todo e permaneceu trabalhando como garçom.

Ingrata?

"Meu marido pagou meus estudos e agora tenho meu diploma, mas não quero mais continuar com ele porque ele ficou como garçom e não quis progredir", diz o texto do seu vídeo.

Ele explicou que estudou arquitetura em uma universidade privada, o que faz com que as mensalidades sejam muito mais altas.

"Agora sou arquiteta e acho que estou em outro nível. Embora eu ame e seja muito grata pelo que ele fez por mim, quando juntava suas gorjetas e seu salário para me ajudar", começou a explicar.

"Mas eu penso que alguém tão conformista pode me estagnar em meus projetos e não poderia continuar avançando com alguém que se conforma em ser garçom", comentou.

Assim, a mulher pediu aos seus seguidores que a ajudassem a terminar com o seu parceiro. "Agora não sei como terminar com ele, pois com certeza ele vai me reprovar por causa dos meus estudos. O que faço?", perguntou.

As redes a afundam

Como era de esperar, em vez de receber conselhos sobre como dizer ao marido que quer deixá-lo, os seguidores começaram a tratá-la como uma pessoa má. “É melhor você deixá-lo, uma pessoa como você não merece um homem tão maravilhoso e valioso”; “espere e a vida cuidará de você no momento certo”; “Termine com ele, mas pague tudo o que lhe deve 💸💸”; “Eu passei pela mesma situação, trabalhei muito duro na construção, paguei todos os estudos da minha ex e ela se formou em Direito e me deixou dizendo que não queria mais estar comigo por eu ser pedreiro”, são algumas das mensagens.