As três assustadoras previsões de Nostradamus para esse ano que alertam as redes

O ano de 2024 chegou à metade, e para muitos isso significa questionar o que os próximos meses do ano podem trazer, sendo uma incógnita constante. Por isso, as profecias do famoso vidente Nostradamus são consultadas com muita curiosidade para saber o que está por vir no futuro próximo.

Nostradamus: três previsões mais assustadoras para os próximos meses de 2024

Michel de Nôtre-Dame, mais conhecido como Nostradamus, foi um médico francês e vidente que ganhou muita popularidade por seu livro ‘Les Prophecies’, uma coleção de 942 quadras nas quais supostamente são previstos diferentes eventos futuros e que atualmente são muito consultados como uma fonte esotérica para antecipar o que acontecerá.

Este famoso astrólogo, nascido em 14 de dezembro de 1503 e falecido em 2 de julho de 1566, é atribuído a ele diferentes previsões, como a ascensão de Adolf Hitler ao poder, a morte de John F. Kennedy ou o atentado às Torres Gêmeas, daí sua grande popularidade entre os amantes do paranormal e da clarividência.

Dos terremotos à guerra mundial: Nostradamus e as surpreendentes previsões para 2024 As previsões de Nostradamus estão em seu livro 'O Profeta' (Foto: Unsplash / Freepik)

No entanto, é importante esclarecer que Nostradamus não criou um calendário detalhando suas previsões especificamente, mas a maioria delas só é compreendida depois que acontecem. De tempos em tempos, algumas pessoas consideram que as previsões de Nostradamus podem se encaixar com a situação atual, de acordo com as informações fornecidas pelo site Informador.

Conflito bélico, terremoto e mudanças climáticas

Uma possível Terceira Guerra Mundial: de acordo com as interpretações das previsões de Nostradamus, duas grandes nações inimigas poderiam iniciar um conflito bélico no mar.

Um terremoto devastador: outra profecia está relacionada a um terrível movimento sísmico sem precedentes, embora não mencione a data ou local específico.

Seca e inundações: o clima é o objeto de outra profecia, segundo a qual, as condições climáticas globais serão catastróficas, com secas prolongadas e grandes inundações.