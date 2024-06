A família do ex-jogador de futebol Freddy Rincón exige indenização por sua morte

Os familiares do ex-jogador de futebol Freddy Rincón estão envolvidos em uma disputa legal, exigindo uma indenização econômica ao considerar que o ônibus do MIO com o qual o jogador colidiu há dois anos excedia os limites de velocidade. Segundo seu advogado, Luis Felipe Hurtado, representante de seis parentes do falecido, uma ação civil será iniciada contra o motorista, a operadora e a seguradora da empresa de transporte pelo acidente ocorrido em 11 de abril de 2022.

“A família de Freddy Rincón deve ser indenizada porque temos uma alta probabilidade de que o motorista do ônibus estava a uma velocidade superior a 60 quilômetros por hora em um cruzamento onde o limite era de 30 quilômetros por hora”, disse Hurtado ao 90 Minutos. “Supostamente, ele passou o sinal vermelho. Se o motorista do ônibus estivesse a 30 km/h, é claro, óbvio e lógico que Freddy Rincón não teria falecido. A causa eficiente de sua morte foi a velocidade do ônibus”.

A família do jogador de futebol Freddy Rincón exige indenização pela sua morte

Neste contexto, os seis familiares de Rincón estão solicitando uma compensação econômica de até 60 salários mínimos por pessoa. No entanto, Sebastián Rincón, filho do ex-jogador de futebol, expressou sua discordância com essas ações em suas redes sociais, alegando que alguns familiares estão tentando se aproveitar da situação.

"Neguei totalmente esse tipo de notícias. Nem meu irmão nem eu contatamos esses advogados para nos representarem em qualquer ação. Há 'parentes' mal-intencionados que buscam lucrar com isso e não vou permitir", afirmou Sebastián.

O advogado Hurtado afirmou que, se for comprovado que o motorista do ônibus estava em alta velocidade, ele terá que pagar uma parte da indenização. De acordo com declarações de 2022 da Subsecretaria de Mobilidade de Cali, Freddy Rincón não era o motorista da caminhonete envolvida no acidente, e o teste de alcoolemia do motorista do ônibus deu negativo.