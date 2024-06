[VÍDEO] Gato ninja entra dentro de sofá lacrado e vídeo viraliza

Os gatos são conhecidos por sua incrível flexibilidade. Desta vez, uma gata chamada Almendra foi a protagonista ao ficar presa dentro de um sofá, surpreendendo sua dona, @vickyreina2, e os internautas, gerando risos e perplexidade, afinal, como ela conseguiu se enfiar ali?

ANÚNCIO

O fato começa quando Vicky, a dona, percebeu que sua gata não estava em lugar nenhum. Enquanto a procurava por todos os lados, ouviu miados e passos vindo de dentro do sofá: “A gata não está em lugar nenhum, mas olhem onde está!”, comentou ao encontrar Almendra dentro do sofá.

Gato que ficou preso (Captura)

Na sequência, ouve-se a dona em um turbilhão de emoções entre risos nervosos, espanto e confusão, enquanto tenta entender como a felina conseguiu entrar naquele espaço. “Como ela fez?, não consigo entender”, opinou a garota enquanto virava o móvel para tentar libertar sua gata: “Por onde entrou? Não faz sentido para mim. Você quer me explicar como entrou aí?”.

Gato que ficou preso (Captura)

No vídeo se lê: “Alguém por favor me diga como tirar esse animal?”. Por mais que tenha tentado encontrar uma maneira de tirar Almendra sem danificar o sofá, procurando alguma abertura por onde ela entrou ou algo assim, foi inútil. Sua única opção foi quebrar a base do sofá para resgatá-la. No entanto, a gata se recusou a sair, entre risos, a dona a pegou com cuidado para tirá-la: “Vamos Almendra. Saia! (...) mas sem me morder!”

Atualmente, o vídeo tem 363,6 mil visualizações, 25,6 mil curtidas, 182 comentários, 1399 salvamentos e 1946 compartilhamentos. Na seção de comentários, algumas pessoas destacaram suas experiências com seus gatos e a habilidade dos felinos de se meterem em áreas onde fisicamente não deveriam estar: “Comigo acontecia o mesmo com minha primeira gatinha. Às vezes a chamávamos e ela não aparecia. Um dia, limpando a sala, percebemos que ela se escondia dentro do sofá”, “Pede ajuda para sair e depois não quer”, “Aconteceu a mesma coisa com meu gato, não sei por onde eles entram!”.