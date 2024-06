O burro se cansou dos maus tratos do seu dono: mordeu-o e arrastou-o pelo chão

O vídeo do bichinho agredido que depois fez justiça agora é um viral de sucesso

Um burro perdeu a paciência e pôs fim aos maus-tratos de seu dono. Ele aguentou os golpes no rosto, até que quando o homem o montou, o animal começou a mordê-lo e depois o arrastou pelo chão.

O vídeo que agora é um sucesso viral mostra o momento em que o indivíduo bate repetidamente no burro. Em seguida, há um corte na gravação e vê-se o dono subir no burro, mas este se move de um lado para o outro para fazê-lo cair.

Com o homem já no chão, o burro morde seu dono e começa a arrastá-lo, ao mesmo tempo em que o sacode.

Nas redes sociais, como era de esperar, os internautas condenaram a ação do homem e defenderam o burro. “Os animais também sentem e merecem respeito”; “O karma agiu rapidamente”; “Que vergonha de animal. Em contrapartida, meus respeitos ao burro”, são alguns dos comentários deixados no vídeo que agora se tornou viral.

Um elefante também perdeu a paciência

Um homem de 62 anos morreu esmagado por um elefante no Elephant Safari Center 'Kerala Farm' em Kallar, no sul da Índia. Nas redes sociais, um vídeo viralizou mostrando o animal se movendo contra o treinador, que estava tentando fazer um turista subir, mas o estava incomodando com uma vara. A vítima foi identificada como Balakrishnan, residente de Neeleswaram.

Infelizmente, Balakrishnan faleceu no local devido aos graves ferimentos causados pelo elefante pisoteando-o. Após o incidente, o departamento florestal da região abriu um processo contra o centro de safáris por operar supostamente de forma ilegal e sem as licenças e autorizações necessárias.

Além disso, foi emitida uma ordem de fechamento temporário do estabelecimento enquanto as investigações pertinentes são realizadas.