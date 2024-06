Gatinho resgatado ajuda passageiros nervosos no aeroporto

Um felino encontrado no lixo, faminto e desamparado, agora desempenha um papel crucial ao ajudar passageiros nervosos no Aeroporto Internacional de São Francisco, na Califórnia, EUA. Resgatado em 2010 com outros filhotes, Duke Ellington Morris foi levado a um centro de tratamento e acolhimento. Após ser certificado como “animal de terapia” por especialistas, ele foi adotado por uma menina de 5 anos.

Depois de sua adoção, a família do gato o inscreveu em um processo seletivo do aeroporto para “animais profissionais”, e ele foi selecionado. Hoje, aos 14 anos, Duke faz parte da “Brigada Wag”, um programa iniciado em 2013 que visa tornar as viagens dos passageiros mais agradáveis. A Brigada Wag é composta por animais treinados que ajudam a aliviar o estresse e a ansiedade dos viajantes. Originalmente, o programa incluía apenas cães, mas agora abrange também gatos, coelhos e até um porco terapêutico chamado LilLou. Em 2021, o programa foi retomado após uma pausa devido à pandemia de Covid-19.

O felino foi escolhido para a Brigada Wag devido ao seu temperamento calmo e comportamento amigável. Ele passeia pelo aeroporto usando uma coleira, um quepe semelhante ao dos pilotos e, ocasionalmente, exibe as medalhas que ganhou pelos seus bons serviços. Sua presença ajuda os passageiros a relaxarem, distrai-os de seus medos e torna a experiência de viagem mais agradável.

Outros aeroportos também adotaram iniciativas semelhantes. Por exemplo, o Aeroporto de Cincinnati, em Ohio, introduziu cavalos terapêuticos em miniatura em 2017 para acalmar os viajantes. Esses programas demonstram como a presença de animais pode ter um impacto positivo significativo no bem-estar dos passageiros.

Além de seu trabalho terapêutico, Duke é conhecido por sua personalidade encantadora. Ele adora se exibir, usando óculos escuros e posando para fotos. No entanto, no dia a dia, ele é como qualquer outro gato: gosta de tomar sol, se enrosca e ronrona. Sua transformação de um gato abandonado para um “funcionário” amado e respeitado do aeroporto é uma prova do poder do amor e do cuidado.

