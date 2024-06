Uma jovem acorda do coma e descobre que está grávida

Uma mulher de 30 anos ficou em coma por dois meses após um grave acidente doméstico. Quando voltou para casa meses depois, trouxe um novo membro da família.

Trata-se de Sarita Cervantes do Arizona. A história aconteceu em 2020. A mulher estava cozinhando quando escorregou em óleo derramado de uma fritadeira e sofreu queimaduras em metade do seu corpo.

Devido à gravidade de seus ferimentos, os médicos acreditaram que ela não iria sobreviver, conforme relatado pelo meio ‘The Sun’ que a entrevistou. A mulher passou dois meses em coma em estado crítico, e até mesmo a família de Sara acreditou que ela não iria se recuperar.

Uma jovem sai do coma e descobre que está grávida El Clarín (El Clarín)

Com poucas esperanças, a família da mulher começou a planejar o funeral dela e do bebê. No entanto, um belo dia, ela acordou do coma, e os médicos e a família lhe informaram que estava grávida. Ela reagiu com grande surpresa.

Sara teve uma gravidez muito difícil, pois teve que passar por 27 cirurgias e correu o risco de amputação.

Ela teve que ficar em um centro de reabilitação separada de seu marido e filhos, embora aos cinco meses pudesse ir para casa. O final da gravidez também foi muito difícil devido aos efeitos das queimaduras, que a faziam ter uma temperatura corporal anormal e sofria de náuseas e desmaios.

“Para nossa sorte, Ernesto é um pequeno guerreiro. Ele era mais forte do que todos nós juntos”, explicou, já bem recuperada de um acidente devastador.