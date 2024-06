Passageiro bêbado deu um tapa em um policial dentro de um avião

Num recente incidente a bordo de um avião da Avianca, dois homens aparentemente bêbados causaram uma grande confusão, culminando em um confronto com a polícia durante o qual deram um tapa. As imagens do incidente, que rapidamente se tornaram virais, mostram os homens agredindo um oficial de polícia e a subsequente intervenção das autoridades para retirá-los do avião.

Embora a identidade desses dois indivíduos bêbados não tenha sido revelada, seus rostos foram claramente expostos nos vídeos compartilhados nas redes sociais. Em um dos vídeos, vê-se um dos homens dando um forte tapa em um policial significativamente mais alto que ele. Apesar de o policial estar tentando controlá-lo com firmeza, sua reação ao golpe foi mínima, evitando o uso de maior força. Além disso, ouve-se um dos agressores insultando o oficial com um termo racial pejorativo.

Após a divulgação dessas imagens, as autoridades emitiram um comunicado oficial.

O tenente-coronel William Torres, comandante da Estação de Polícia do Aeroporto El Dorado, declarou: "A Polícia rejeita este tipo de eventos nos quais dois policiais são agredidos fisicamente e verbalmente dentro de uma aeronave no Aeroporto El Dorado".

O homem que agrediu o policial não foi o único responsável pelo atraso do voo, que foi de duas horas. Seu companheiro, vestindo uma camiseta verde, também protagonizou um 'show' cantando no centro do avião por vários minutos, contribuindo para o caos geral.

Este incidente destaca a importância de manter a disciplina e o respeito nos voos, e gerou um amplo debate sobre o manejo de passageiros indisciplinados e a proteção das autoridades em situações tão delicadas.