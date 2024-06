Estes são os 5 melhores aeroportos da América Latina

Em um estudo recente realizado pela Skytrax, a consultora britânica especializada em classificações de aeroportos e companhias aéreas, os melhores aeroportos da América Latina para 2024 foram revelados. Este ranking é baseado na opinião de milhões de passageiros ao redor do mundo, avaliando diversos aspectos como limpeza, qualidade do serviço, pontualidade, instalações e experiência geral do passageiro.

Aeroporto Internacional El Dorado, Bogotá, Colômbia:

El Dorado é reconhecido por sua eficiência e limpeza, além de oferecer Wi-Fi gratuito e múltiplas estações de carregamento. Recentemente, melhorou sua oferta gastronômica e a seção internacional para viajantes frequentes. No ranking da Skytrax, ocupa o 53º lugar mundialmente.

Aeroporto Internacional Jorge Chávez, Lima, Peru:

Este aeroporto destaca pelo seu excelente serviço ao cliente, acessibilidade e variedade de opções gastronômicas. É um dos mais importantes na região e está classificado em 47º lugar no ranking da Skytrax. Além disso, é conhecido por sua eficiência nos processos de imigração e segurança.

Aeroporto Internacional Mariscal Sucre, Quito, Equador:

O Mariscal Sucre é elogiado por seu serviço ao cliente e limpeza. Este aeroporto está classificado em 49º lugar no ranking da Skytrax e oferece Wi-Fi gratuito, bem como uma ampla variedade de pontos de carga e opções de restaurantes acessíveis.

Aeroporto Internacional de Carrasco, Montevidéu, Uruguai:

Recentemente renovado, Carrasco é conhecido por sua equipe eficiente e suas instalações modernas. Oferece Wi-Fi gratuito e uma variedade de lojas duty-free de alta qualidade. Embora a comida possa ser cara, o conforto e a segurança do aeroporto o destacam na região.

Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, Santiago, Chile:

Este é um dos maiores aeroportos da América Latina, com conexões diretas para a Oceania, Europa e América do Norte. Recentemente renovado, oferece Wi-Fi gratuito por duas horas e várias opções de viagem para múltiplos destinos.

Estes aeroportos não só se destacam em rankings internacionais, mas também são apreciados pelos passageiros pelo seu serviço ao cliente, eficiência e modernidade nas suas instalações.