Câmeras escondidas em hotéis, assim você pode detectá-las apenas com seu celular

Câmeras escondidas em hotéis, para que você possa detectá-las apenas com seu celular

Muitas pessoas viajam e se hospedam em hotéis ou motéis, dependendo dos preços. Nos últimos anos, milhares de pessoas descobriram que nos lugares onde se hospedam, os responsáveis pelo estabelecimento colocam câmeras para espionar os clientes. Muitas dessas câmeras são imperceptíveis ao olho humano, mas um usuário do TikTok revelou como detectá-las.

ANÚNCIO

Se deseja proteger a sua privacidade e a da sua parceira, graças ao mundototaltv e ao seu "lifehack", poderá detetar qualquer câmara oculta que esteja no local onde estão hospedados.

Recentemente foi descoberto em vários lugares como os hotéis espionam seus hóspedes Fiordaliso / Getty Images (Fiordaliso/Getty Images)

A câmera escondida que apenas o seu celular pode ver

Tudo o que precisa é do seu telefone, apague as luzes ou tente fazê-lo à noite, ative a câmera e procure por toda a sala uma luz que não deveria estar lá. Se a encontrar, é muito provável que haja uma câmera escondida no local onde focou. Em seguida, grave e denuncie-o ao responsável, pois estão violando a sua privacidade.

Os lugares onde mais câmeras foram encontradas foram em tomadas, quadros, molduras de portas e outros lugares onde um dispositivo pequeno possa ser colocado.

Por que só o seu celular o detecta?

As câmeras pequenas, quando o modo noturno é ativado, acendem uma luz pequena que ajuda a lente a captar a maioria dos raios de luz possíveis e oferecer uma imagem clara ao espectador. Seu celular pode detectar isso, já que essa luz só pode ser captada por outro sensor fotográfico.

No Equador, têm ocorrido vários casos em que hotéis e motéis colocam câmeras com visão noturna para espiar os clientes. Além disso, essas gravações íntimas têm sido postadas em vários sites de conteúdo adulto.