Ex-jogador Roberto Baggio vai para hospital após assalto em sua mansão na Itália

O ex-jogador de futebol Roberto Baggio parou no hospital após a casa em que mora com a família ser assaltada na Itália. Durante a ação, Baggio, de 57 anos, sofreu ferimentos leves.

De acordo com a imprensa do país, ele estava assistindo ao jogo entre Itália e Espanha pela Eurocopa com a família quando ocorreu o ataque.

O ex-jogador recebeu uma coronhada de pistola após tentar impedir um dos cinco homens que invadiram sua residência em Vicenza. Eles estavam armados.

Os assaltantes prenderam Roberto e a família em um dos quartos enquanto procuravam por dinheiro e joias. De acordo com o site ‘Corriere della Sera’, a ação durou cerca de 40 minutos.

Após o ex-atleta perceber que os ladrões haviam saído, a família derrubou o portão e ligou para a polícia. Com a coronha que recebeu, Roberto Baggio teve ferimentos leves e recebeu vários pontos na testa.

“Herói” do Brasil

Baggio é lembrado pelos brasileiros por perder o pênalti que deu o tetracampeonato à seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994. O camisa 10 da Itália chutou a última cobrança para fora.

Em sua carreira de jogador, ele passou pelos clubes italianos Juventus, Inter de Milão e Milan. Ele se aposentou em 2004.