Jovem descobre câncer durante exame admissional e tem pernas amputadas: “Tinha poucas chances de voltar”

O que era motivo de ansiedade e felicidade acabou se transformando em frustração para Bianca Andrade, de 25 anos. A jovem, que iria ingressar em um estágio em Pedagogia em uma escola de Vitória (ES), acabou tendo os planos mudados durante um exame admissional, onde acabou descobrindo um câncer.

Em entrevista ao g1, Bianca explica que tudo começou a partir de um exame de sangue. “Eu já estava trabalhando e já tinha feito outros estágios, que nunca me pediram exame de sangue. Acredito que foi Deus que me levou àquele estágio, naquela escola, para descobrir a doença. É por isso que hoje, depois de tudo que aconteceu, eu vivo com gratidão”.

Segundo o texto, o exame identificou alteração nos leucócitos, que são as células responsáveis por defender o organismo. O médico então não deu o Atestado de Saúde Ocupacional (ATS) e solicitou que ela procurasse um médico especializado.

“Ele pediu que eu procurasse um hematologista com urgência. Na minha cabeça, eu achei tivesse sido um erro da clínica. Quando eu saí da empresa, eu passei em um laboratório particular e repeti. Dois dias depois, o resultado foi o mesmo”, disse a jovem.

A partir do resultado, ela realizou um exame de medula óssea após consultar um especialista no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam) e recebeu o diagnóstico de Linfoide Aguda (LLA), um tipo de câncer que atinge os glóbulos brancos.

“Quando recebi essa notícia, foi bem confuso. Na hora, a ficha ainda não caiu. Só caiu mesmo quando eu já estava internada e o cabelo começou a cair”, comentou a jovem.

Ela até chegou a frequentar o estágio, mas precisou interromper o trabalho para se dedicar ao tratamento.

Após cinco sessões quimioterapia, ela aparentava estar bem e recebeu alta, porém teve febre e começou a passar mal uma semana depois.

“Como eu tinha um consulta com o meu médico, eu fui nele, que me passou exames e estava tudo normal. Ele me passou um antibiótico mais forte para eu tomar e foi isso que eu fiz. No entanto, dois dias depois eu fui parar na emergência do hospital com muita febre e falta de ar. Entrei em coma e acordei somente sete dias depois”.

Amputação das pernas

O coma ocorreu devido a uma infecção no pulmão proveniente de uma pneumonia assintomática, que por sua vez causou sepse, uma infecção generalizada.

“Os médicos disseram a minha mãe que eu tinha poucas chances de voltar. Ao todo, foram sete dias em coma e, durante esse período, a equipe me deu muitos antibióticos fortes e noradrenalina”, contou Bianca.

Após acordar do coma, uma cirurgia para amputar as pernas foi necessária, pois elas haviam necrosado. “Quando ele falou que eu precisava amputar as pernas, eu entrei em desespero. Receber essa notícia foi até pior do que receber a notícia do câncer”.

“Tudo mudou na minha vida. Eu tive que trancar a faculdade, eu não posso trabalhar. Eu ainda dependo da minha família para me levar até o banheiro. Mas, em breve, tudo isso vai mudar também”, comentou a jovem, que pode começar a usar próteses ao fim da fisioterapia.

“Eu tô ansiosa para a prótese. Eu vou reaprender a andar e vou ter mais mobilidade e independência”, finalizou.