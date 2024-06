Bêbado, ele adormeceu ao lado dos trilhos do trem e acabou com o dedo amputado

Não é a primeira vez que o álcool ou as drogas são inimigos nas margens das vias de trem. Agora, na Argentina, um homem que dormia ao lado da linha do trem, foi atingido por um em Médanos, Argentina.

O jovem acidentado foi identificado como Tomás Buss, de 29 anos. Depois que a polícia chegou, a vítima foi transferida para o Hospital Penna de Bahía Blanca. Finalmente, após o diagnóstico, ele teve que ter um dedo de uma das mãos amputado.

No entanto, a história não terminou aí. De acordo com o Crónica, foi constatado que o maquinista do trem, de 34 anos, estava dirigindo com 0,14 gramas de álcool por litro de sangue, após ter sido submetido ao teste de alcoolemia.

Os agentes também confirmaram que Buss, além de estar dormindo, estava sob a influência de álcool.

O motorista transportava nos vagões ração balanceada, areia e mercadorias em geral.

O maquinista do trem, de 34 anos, estava dirigindo com 0,14 gramas de álcool por litro de sangue Pixabay

Outro também adormeceu, mas morreu

Entretanto, no domingo, na província de Santiago del Estero, Leonardo Juárez chegou bêbado ao segundo cruzamento de ferrovia na cidade. Ao chegar, decidiu deitar-se nos trilhos e, após alguns minutos, acabou adormecendo.

De repente, um trem começou a se aproximar e só a alguns metros da intersecção os maquinistas avistaram a presença de um sujeito no chão.

Ao perceberem isso, eles alertaram o restante do pessoal presente nos vagões, instruindo-os a buzinar e acordar a vítima, bem como a parar o trem antes do impacto.

Foi assim que não conseguiram parar a tempo e atropelaram o indivíduo, que imediatamente foi socorrido pelos maquinistas e moradores que reconheceram a vítima, que ainda estava viva.

No entanto, ele faleceu durante o traslado.