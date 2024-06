A primeira imagem de Mbappé depois de quebrar o nariz na Eurocopa

Kylian Mbappé é a grande dúvida da França para os próximos jogos da Eurocopa. O atual reforço do Real Madrid sofreu uma fratura no nariz durante a partida contra a Áustria.

A Federação Francesa de Futebol comentou que na quarta-feira haverá mais exames para ver a evolução. Foi um choque importante. “A equipe médica fez tudo o que era necessário para reduzi-lo o máximo possível, após os exames. Embora não haja cirurgia imediata, terá que ser feita. Já esta manhã estava um pouco melhor, então veremos. Vamos acompanhá-lo de perto todos os dias”, escreveram.

Kylian Mbappé Getty images

Por sua vez, o companheiro do atacante indicou que sua condição é favorável. "Quando o vi esta manhã, ele estava um pouco melhor. Ele ia fazer outros testes. Não sei mais. A boa notícia é que quando o vi esta manhã, ele estava melhor", acrescentou William Saliba em uma coletiva de imprensa.

Por sua vez, neste 19 de junho, imagens do treino do francês viralizaram. Ele usou uma tala na área danificada, no entanto, optou por não usar uma máscara como se especulava.

Primeira imagem de Mbappé com tala

Em relação ao seu trabalho no gramado, o mesmo não foi nada intenso. Nada de jogo de contato. Foi a primeira sessão do atacante desde que ele quebrou o nariz na noite da última segunda-feira, quando foi descartada uma operação imediata, embora não futura, e foi decidida sua continuidade na competição, na qual ele jogará com uma máscara protetora.

Sorrindo em vários momentos, com um trote leve inicialmente, quando apareceu no campo meia hora depois de seus colegas, e com chutes à bola depois, a incógnita permanece sobre suas chances de jogar contra Países Baixos.

Ainda não descartado, resta apenas um treino antes do jogo, na quinta-feira às 18h30 no local do encontro (às 17h30 será a conferência de imprensa de Didier Deschamps e um jogador).