34 pessoas morrem na Índia após consumirem bebida alcóolica adulterada

Cerca de 34 pessoas morreram no sul da Índia após a ingestão de bebida alcóolica adulterada. O caso foi informado pelas autoridades locais na manhã desta quinta-feira (20).

Além dos mortos, 100 pessoas passaram mal e, segundo a imprensa indiana, 60 delas ainda estavam internadas em hospitais do estado de Tamil Nadu. O número de pacientes gravides teria aumentado nas últimas horas.

De acordo com M. K. Stalin, ministro-chefe de Tamil Nadu, os envolvidos no incidente, incluindo o responsável pela venda da bebida, foram presos. “Esses crimes que arruínam a sociedade serão reprimidos com mão de ferro”, disse ele em uma rede social. As autoridades também apreenderam litros de bebida alcóolica misturada com etanol.

Outras 10 pessoas, sendo elas funcionárias públicas, também foram suspensas por ‘não conseguirem evitar o incidente’.

Mortes por bebida adulterada são comuns no país

De acordo com o g1, este tipo de morte é comum na Índia. Nestes casos, as bebidas alcóolicas são produzidas ilegalmente, adicionando substâncias químicas impróprias para o consumo, como pesticidas.

Isso acontece pois se torna lucrativo para quem comete o contrabando, de acordo com o texto. Os responsáveis não pagam impostos e vendem esse tipo de produto por preços baixos. Este tipo de crime afeta principalmente a classe mais baixa da Índia.