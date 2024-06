Reação de dogue alemão ao conhecer seu novo irmão chihuahua conquista internautas e viraliza nas redes

Para muitos, ter um cão de grande porte já é suficiente para preencher a casa. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de um dogue alemão, um cão notoriamente grande. No entanto, o dono de Dexter, um dogue alemão de um ano, decidiu adicionar um pequeno chihuahua à família, e a reação do grandalhão conquistou milhões de corações online.

Desde o momento em que se encontraram, Pete, o chihuahua, e Dexter, o dogue alemão, formaram um vínculo surpreendente. Embora Pete seja quase imperceptível ao lado de Dexter devido ao seu tamanho minúsculo, os dois se deram muito bem desde o início, como se fossem irmãos de ninhada. De acordo com o jornal Tag 24, a adaptação entre os dois foi rápida e tranquila, e a dupla se tornou inseparável.

O que mais chama a atenção nessa amizade é a diferença de tamanho entre os dois cães. Dexter, um dogue alemão, pode atingir cerca de 80 centímetros de altura, enquanto Pete, um chihuahua, dificilmente chegará a 30 centímetros quando adulto. Mesmo assim, eles parecem se entender perfeitamente.

Pete adora escalar e se aconchegar em Dexter, que, por sua vez, é extremamente cuidadoso para não machucar o pequeno nas brincadeiras. A diferença de peso é enorme: enquanto Pete é leve como uma pluma, Dexter é um gigante em comparação. Contudo, Dexter mostra um incrível controle para não exceder os limites nas brincadeiras, sabendo que Pete é muito frágil.

A relação entre os dois cães tem sido documentada em um perfil no TikTok, onde são compartilhados vídeos mostrando a evolução da amizade entre eles. Em um dos vídeos mais populares, que já ultrapassa 8,7 milhões de visualizações, Dexter é visto ajoelhado na sala, com as patas da frente apoiadas no sofá, tentando ficar à altura de Pete. Esse vídeo recebeu mais de 10 mil comentários de internautas encantados com a interação entre os dois.

A convivência entre Pete e Dexter é marcada por muitas brincadeiras e cuidado. Pete, com sua energia inesgotável de filhote, adora brincar com Dexter sempre que possível. A tutora dos cães, que administra o perfil no TikTok, garante que todas as interações são supervisionadas para garantir a segurança de ambos.

Apesar da diferença de tamanho e força, Dexter nunca se irritou com Pete, demonstrando ser um verdadeiro “bom menino”, como a tutora descreve. A relação entre eles é um exemplo de como o amor e o carinho podem superar as diferenças físicas. A amizade entre um pequeno chihuahua e um grande dogue alemão continua a conquistar corações, mostrando que o tamanho não é uma barreira para o amor e a amizade.