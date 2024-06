Jovens morreram após caírem da varanda de uma discoteca no México

Através das redes sociais, foi divulgado um acidente fatal que ocorreu na noite da última sexta-feira, 7 de junho, em um conhecido bar-discoteca no México.

A tragédia ocorreu devido a uma possível superlotação no local, devido à grande presença de público no show de Kevin AMF ou Kevin Moreno, de acordo com relatos da mídia internacional que cobriu o evento.

As câmeras de segurança do local capturaram o momento exato em que um grupo de jovens cai de uma altura em um bar em um shopping.

Este acidente deixou duas pessoas mortas e mais de 15 com ferimentos graves. De acordo com relatos de testemunhas para os meios de comunicação locais, as vítimas do desabamento inesperado da grade estavam apoiadas nela e, devido ao peso, ela cedeu, fazendo com que um grande grupo caísse no primeiro andar do shopping.

A seguir, o vídeo:

Nas redes sociais, é mostrado o grande número de pessoas no local, que de acordo com as autoridades do município de San Luis Potosí, no México, não possuía as condições adequadas para acomodar esse volume de participantes.

Membros da Cruz Vermelha, Proteção Civil e Polícia da região chegaram ao local para lidar com a situação. Além disso, essas instituições confirmaram a morte de dois jovens e indicaram que pelo menos outras 15 pessoas ficaram gravemente feridas.

No vídeo que circulou nas redes sociais, foi observado que várias pessoas estavam caminhando pelo térreo do shopping. No entanto, de repente, os pedestres olham para cima e um grupo de jovens começa a cair de uma grande altura; dois deles parecem se levantar sem problemas, enquanto outros permanecem no chão, pouco a pouco alguns indivíduos começam a reagir após a queda intensa.