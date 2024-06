Conselhos de uma avó no TikTok para que um relacionamento funcione

As avós são conhecidas pelos seus conselhos cheios de sabedoria nas reuniões familiares. No entanto, desta vez, uma avó espalhou seu conhecimento não só para sua neta, mas para milhares de pessoas que viram o vídeo na plataforma Tiktok. Dando valiosas dicas sobre como fazer com que os relacionamentos amorosos funcionem.

Avó dá conselhos no Tiktok (Captura de TikTok)

A senhora começa com a frase “um foge daquilo que o persegue, e persegue aquilo que o foge”, captando imediatamente a atenção. A avó está sentada calmamente transmitindo sabedoria, enquanto continua com seu discurso: “Você tem que deixá-lo livre”, explica.

Reforçando a ideia de liberdade no relacionamento: “Você tem que dar liberdade a alguém, mas se tentar segurar, essa pessoa vai querer escapar. Assim é o ser humano”. Este é o mais profundo dos ensinamentos, pois deixar ir a pessoa que amamos pode ser uma das decisões mais difíceis que tomamos na vida, mas também pode ser uma das mais importantes para o bem-estar emocional e mental.

Outro tema ressoado entre os internautas é o tempo que os casais podem levar, pois atualmente pensa-se que pedir tempo automaticamente significa terminar. Neste aspecto, a anciã recomenda uma comunicação aberta e sincera: “Se você achar melhor, pergunte ‘Você quer parar de nos ver por um tempo? Ter sua segurança, ver o que está acontecendo e o que você quer. Enquanto isso, fiquemos em suspenso”. É importante compreender que um tempo pode ser uma pausa necessária para refletir, reavivar a conexão ou tomar decisões acertadas sobre o futuro do casal.

Além disso, a avó apoia a ideia de liberdade em um relacionamento, pois podem realizar outras atividades e conhecer outras pessoas enquanto durar esse tempo.

O vídeo atualmente acumulou um total de 242,4 mil visualizações, 27,6 mil curtidas, 435 comentários, 6405 salvamentos e 24,9 mil compartilhamentos. Na seção de comentários, alguns se destacaram contando suas experiências em deixar ir e agradecendo à avó por seus conselhos: “Já o libertei, porque se ele não sabe o que quer, eu também não quero perder tempo com alguém assim”, “Comigo aconteceu que, com todo o amor, aceitei um relacionamento não sério, continuei saindo com outros, ele me viu e ficou chateado, quando quem propôs isso foi ele”, “Obrigado, vovó, era o que eu precisava ouvir”.