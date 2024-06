Terceira Guerra Mundial tem início nesta terça-feira, segundo ‘Nostradamus indiano’

Segundo Kushal Kumar, um astrólogo indiano, nesta terça-feira (18) se inicia a Terceira Guerra Mundial. Também conhecido como ‘Nostradamus Indiano’, o ‘vidente’ explicou que a guerra iria acontecer por alguns fatores, como os confrontos entre Israel e Hamas, uma investida da China contra Taiwan, atrito entre as Coreias do Sul e do Norte e um confronto entre e a Otan e a Rússia, marcado pela guerra da Ucrânia.

“A turbulência no cenário político não pode ser descartada. Em suma, os movimentos planetários contemporâneos indicam que o Exército assumirá o controle total onde quer que seja fraco”, disse o indiano.

Quem é o ‘Novo Nostradamus’?

Kumar vive em Panchkula, no estado de Haryana, Índia. O homem foi apelidado de ‘Novo Nostradamus’ após algumas de suas previsões virem à tona.

Ele diz que previu eventos globais importantes utilizando alinhamentos planetários e estelares, chamado na cultura hindu de ‘mapa do nosso karma’.

Kushal se intitula de “escritor de astrologia védica conhecido mundialmente”, conforme seu perfil nas redes sociais. Entre suas especialidades estão a economia mundial e assuntos globais. Ele também afirma escrever sobre “espiritualidade, aplicando a tradição védica e as pesquisas de sábios indianos”.

“Embora eu seja especialista em orientar indivíduos sobre as questões que os preocupam, principalmente com base em detalhes da hora de nascimento, também contribuo com artigos valiosos sobre temas de economia, clima, meteorologia, negócios, estratégias e conflitos para as nações”, diz o astrólogo.

Previsões

De acordo com o jornal local The Economic Times, entre as previsões do Nostradamus Indiano estão a morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que morreu em um acidente de helicóptero no último mês. Segundo ele, os conflitos entre Israel e Hamas e China e Taiwan também eram previstos.

Além das previsões de guerras e conflitos, ele também afirma que previu em 27 de novembro de 2023 terremotos na Índia e um alerta de terremoto no Japão, segundo texto publicado no site ‘Medium’.

“Desastres naturais como terremotos, avalanches, tempestades de neve, inundações, deslizamentos de terra, em regiões ou locais vulneráveis, parecem estar à espreita”, escreveu ele.